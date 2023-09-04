شكرا لقرائتكم خبر عن 75.7 % ارتفاعاً بأعداد الركاب المنقولين جوا بالشركات الوطنية لعام 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ومن أهم مؤشراتها بلغ عدد المطارات المصرية التى تمت بها حركة شركات الطيران ‏الوطنية 20 مطاراً، وبلغ عدد الطائرات المستخدمة في الشركــات الوطنيــة161 ‏طائــرة وكان للقطاع الخاص النسبة الأكبر والتي وصلت 57,1 % بعدد طائرات 92 طائرة, بينما بلغت عدد الطائرات بالقطاع العام / الاعمال العام 69 طائرة بنسبة 42,9 %. ‏

وبلغ إجمالي الحركـة الدوليـة والمحلية لطائرات ( الركاب، البضائع ) للشركات الوطنية ‏بالمطارات 193,5 ألف رحلة عام 2021 / 2022 مقابل 123,7 الف رحلة عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع 56,5%، وكـان للقـطاع الـعام / الاعمـال العـام النصـيب الأكـبر بنسبة 77,7 % بعدد رحـلات 150,5 ‏ألـف رحلة بينما بلغت عدد الرحلات بالقطاع الخاص 43,1 ألف ‏رحلة بنسبة 22,3٪.‏

وبلغ إجمالي الحركة الدولية والمحلية للركـاب بالشركات الوطنية 14مليون ‏راكب عـام 2021 / 2022 مقابل 7,9 مليون راكب عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع 75,7% وكان للقطاع العــام / الاعمال العام النصيب الأكبر بنـسبة 69,4 % بعــدد ركـاب 9,7 مليـون راكـب بيـنما بلـغ عـدد الركـاب 4.3 مليون راكــب بالقطاع الخاص ‏بنسبة 30,6 ٪ .‏

وبلغـت كمـية البـضائع المنـقولة بواسطـة الشركات الوطنية 151,7 ألف طن عام 2021 / 2022 مقابل 109,6 ألف طن عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع 38,4% وكان للقطاع العام النسبة الأكبر والتي وصلت الي 98,9 % بكمـية بـضائع 150,0 ألـف طـن بيـنما بلـغت كميـة البضائع المنقولة للقطاع الخاص 1,7 ألف طن بنسبة 1,1% من إجمالي البضائع المنقولة.