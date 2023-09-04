شكرا لقرائتكم خبر عن 75.7 % ارتفاعاً بأعداد الركاب المنقولين جوا بالشركات الوطنية لعام 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ومن أهم مؤشراتها بلغ عدد المطارات المصرية التى تمت بها حركة شركات الطيران الوطنية 20 مطاراً، وبلغ عدد الطائرات المستخدمة في الشركــات الوطنيــة161 طائــرة وكان للقطاع الخاص النسبة الأكبر والتي وصلت 57,1 % بعدد طائرات 92 طائرة, بينما بلغت عدد الطائرات بالقطاع العام / الاعمال العام 69 طائرة بنسبة 42,9 %.
وبلغ إجمالي الحركـة الدوليـة والمحلية لطائرات ( الركاب، البضائع ) للشركات الوطنية بالمطارات 193,5 ألف رحلة عام 2021 / 2022 مقابل 123,7 الف رحلة عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع 56,5%، وكـان للقـطاع الـعام / الاعمـال العـام النصـيب الأكـبر بنسبة 77,7 % بعدد رحـلات 150,5 ألـف رحلة بينما بلغت عدد الرحلات بالقطاع الخاص 43,1 ألف رحلة بنسبة 22,3٪.
وبلغ إجمالي الحركة الدولية والمحلية للركـاب بالشركات الوطنية 14مليون راكب عـام 2021 / 2022 مقابل 7,9 مليون راكب عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع 75,7% وكان للقطاع العــام / الاعمال العام النصيب الأكبر بنـسبة 69,4 % بعــدد ركـاب 9,7 مليـون راكـب بيـنما بلـغ عـدد الركـاب 4.3 مليون راكــب بالقطاع الخاص بنسبة 30,6 ٪ .
وبلغـت كمـية البـضائع المنـقولة بواسطـة الشركات الوطنية 151,7 ألف طن عام 2021 / 2022 مقابل 109,6 ألف طن عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع 38,4% وكان للقطاع العام النسبة الأكبر والتي وصلت الي 98,9 % بكمـية بـضائع 150,0 ألـف طـن بيـنما بلـغت كميـة البضائع المنقولة للقطاع الخاص 1,7 ألف طن بنسبة 1,1% من إجمالي البضائع المنقولة.
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