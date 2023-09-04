شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات بتداولات تتجاوز مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 18850 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 22748 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 7899 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 3830 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 5598 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 5501 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الشرقية-إيسترن كومباني، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمشروعات الصناعية والهندسية، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، اودن للاستثمارات المالية.

كما قررت إدارة البورصة المصرية، عدم الاعتداد بأثر بعض العمليات المنفذة على أسهم شركتي اودن للاستثمارات المالية، والدولية للمحاصيل الزراعية، والعربية للمحابس، خلال جلسة اليوم الإثنين بناء على سعر الإقفال اللحظي.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وبالم هيلز للتعمير عدد 40 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 6046 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير عدد 50 ألف سهم، 500 ألف سهم، على الترتيب.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة المطورون العرب القابضة 1.4 مليون سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها عدد 550 ألف سهم، 75 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا، إيرادات بلغت 269 ألف جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 399 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 32.5%، وبلغ صافي الخسائر 51.8 مليون جنيه مقارنة مع 90.8 مليون جنيه بنسبة انخفاض 43%.

وفي سياق آخر قالت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي، إن شركتها التابعة مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة، تعاقدت مع محافظة المنيا على شراء قطعة أرض بمساحة 3422 فدانًا بإجمالي مبلغ 191 مليون جنيه، وتم سداد نسبة 15% من قيمة الأرض بمبلغ 28.6 مليون جنيه، وذلك يصبح المساحة الإجمالية المملوكة لشركة مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة التي تمتلكها 7 آلاف فدان، علمًا بأن شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي تمتلك إجمالي أرض مملوكة لها 5138 فدانًا بخلاف ما تمتلكه مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة.

في سياق منفصل أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، توقيع عقد شراء نسبة 100% من شركة كاش للتمويل متناهي الصغر بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وذلك بعد إتمام كافة إجراءات الفحص النافي للجهالة، منوهة إلى أن نقل الملكية معلق على شرط موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا للقرارات المنظمة لذلك، مع مراعاة القواعد القانونية بهذا الشأن.