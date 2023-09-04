شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة بجلسة الإثنين باستثناء البنوك و"التعبئة والتغليف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 2.4%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.2%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.5%، وصعد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.4%، وقفز قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والموزعون بنسبة 1.3%، وزاد قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1%.

كما قفز قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، ومواد البناء بنسبة 0.9%، ثم قطاعا الخدمات التعليمية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4%، فيما تراجع قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والبنوك بنسبة 0.8%، 0.01%، على التوالي، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.281 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 693.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 72.6 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.84%، والعرب على 8.84%، واستحوذت المؤسسات على 33.79% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.20%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 99 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 98.3 مليون جنيه، 13.1 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 18910 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 22820 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 7914 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3830 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 5603 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 5508 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1368 نقطة.