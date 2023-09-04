شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشر البورصة الرئيسى واستقرار سعر جرام الذهب فى مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الزميل عبد الحليم سالم عددا من الاخبار في النشرة الاقتصادية لتلفزيون الخليج 365 منها، أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.281 تريليون جنيه.

واستقر سعر الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع و سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2215 جنيها للجرام، في حين تحرك سعر الذهب في البورصة العالمية إلي مستويات 1942 دولارا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2532 جنيها.

عيار 21 يسجل 2215 جنيها.

عيار 18 يسجل 1899 جنيها.

الجنيه الذهب 17720 جنيها.

واستعرضت النشرة تصريح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه بدء من الساعة الرابعة عصر اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023، بدا الحجز بالموقع الإلكتروني الخاص بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، لـ2530 قطعة أرض يتم طرحها بمواقع متميزة بـ14 مدينة جديدة بالمرحلة التاسعة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، ووزارة الاتصالات، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير الأراضي السكنية لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية رغبتهم فى تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه سيتم استقبال التحويلات بدءاً من غد الثلاثاء 5/9/2023، ولمدة 3 أسابيع، على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز، وأية تحويلات ترد قبل هذا الموعد، سيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات، مشيراً إلى أن كراسة الشروط والمواقع المطروحة بالمرحلة ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للراغبين بالحجز.

وأضاف وزير الإسكان، أن المرحلة التاسعة، تضم 2530 قطعة أرض بمواقع متميزة بـ14

من جانبه أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن الهدف من الربط بين المنظومة الجمركية «نافذة» ومنظومة «الفاتورة الإلكترونية» هو تسريع وتيرة الإفراج عن السلع والبضائع، وهذا يتسق مع توجه الدولة لتوحيد قواعد بيانات مصلحتي الضرائب والجمارك من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرا أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية فلقد تقرر تشكيل لجان دائمة وفرق للدعم الفنى بالمنافذ لضمان التدخل الفورى، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن الشحنات ذات الأولوية الطارئة بحيث تضم فى عضويتها ممثلين عن مصلحتى الضرائب المصرية والجمارك وشركتي «E-Finance» و«MTS» بحيث تختص إحدى هذه اللجان بالتعامل مع الشهادات الجمركية للأصناف المستعملة والأخرى مع الشحنات الجوية.

وعرض الزميل عبد الحليم سالم، لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية فى آسيا وتطور التعاون الإنمائى مع دول اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند وسنغافورة، فى إطار مساعى الدولة لدفع العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين بما يعزز رؤية التنمية الوطنية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء شهد متابعة تطور العلاقات المشتركة مع مجموعة البنك الدولى، والبنك الأفريقى للتنمية، وكذا الشراكات الدولية واتفاقيات مشروعات التعاون الإنمائى خلال العام الجارى، والاستعدادات لانعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية خلال سبتمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ.