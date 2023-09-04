شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال ينفذ مشروعات متنوعة بحياة كريمة في الإسكندرية والوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركات قطاع الأعمال العام تنفيذ عشرات المشروعات بمحافظة الإسكندرية ومحافظات الوجه البحرى ، أغلبها مشروعات مرافق مياه شرب وصرف صحى وخطوط طرد ومحطات رفع واعمال شبكات متنوعة .

وتعمل شركات القابضة للتشييد والتعمير في مئات المشروعات بأكثر من 20 مليار جنيه ، أغلبها مشروعات محطات مياه وصرف وشبكات ومرافق ، فى المرحلة الأولى، فيما بدأت الشركات فى العمل بالمرحلة الثانية بمتابعة من الدكتور أسامة الحسينى القائم بأعمال رئيس القابضة للتشييد .

وبحسب بيانات الشركات التابعة فإنه يتم تنفيذ مشروعات مرافق خاصة في مجالات المياه والصرف الصحي وشق الطرق ،بالإضافة إلى مشروعات مباني ومشروعات محطات كهرباء ،ومحطات رفح ومحطات معالجة في اغلب المحافظات التي يتم العمل بها حيث بلغت نسبة إنجاز اغلب المشروعات 100‎%‎ من المشروعات الجاري تنفيذها.

وتأتى الشركة المساهمة المصرية العبد فرع الإسكندرية على رأس الشركات في الانتهاء من تلك المشروعات ومتابعتها ،سواء حياة كريمة أو بقية المشروعات الخدمية بقيمة تصل لنحو 3 مليارات جنيه ،بما يساهم في توفير الخدمة لمئات الآلاف من المواطنين وبمتابعة يومية من المهندس سعيد فتوح الرئيس التنفيذي العضو المنتدب .

وكان الدكتور محمود عصمت تلقى تقريرا حول مؤشرات أداء ونتائج أعمال الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وآخر المستجدات بالنسبة للمشروعات القائمة والمستقبلية، والذي أظهر حجم التعاقدات المتاحة والمنتظر الحصول عليها خلال العام المالي 2023/2024 بقيمة حوالي 35 مليار جنيه، وذلك في إطار التوجه العام وخطة البناء والتنمية التي يجري تنفيذها في عموم الجمهورية في جميع المجالات، وبصفة خاصة قطاعات البنية التحتية و التطوير العقاري والبناء والتشييد لتحقيق هدف الحياة الكريمة للمواطنين.

و حققت الشركة القابضة وشركاتها التابعة إيرادات نشاط بقيمة 20.5 مليار جنيه بمعدل نمو 12%، وصافي أرباح بنسبة زيادة 4% مقارنة بالعام السابق، مشيرا إلى الموقف الحالي للمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة العاملة في مجال المقاولات في إطار المساهمة في إنجاز المشروعات القومية للدولة ومن بينها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، ومشروع "الدلتا الجديدة".