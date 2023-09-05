شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات بتداولات تتجاوز مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 19098 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 23057 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 7993 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 3862 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 5647 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 5479 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والكابلات الكهربائية المصرية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والشرقية-إيسترن كومباني، والدولية للمحاصيل الزراعية.

كما قررت إدارة البورصة المصرية، عدم الاعتداد بأثر بعض العمليات المنفذة على أسهم شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، خلال جلسة اليوم الثلاثاء بناء على سعر الإقفال اللحظي.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو 51100 سهم، وباعت إدارة الشركة النعيم القابضة للاستثمارات 48.8 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية للصناعات الهندسية 22.5 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية 500 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والمالية والصناعية المصرية، والنعيم القابضة للاستثمارات عدد 847 سهم، 86.2 ألف سهم، 94.8 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ومستشفى النزهة الدولي، وسبيد ميديكال عدد 845.4 ألف سهم، 44.2 ألف سهم، 5223 سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي النساجون الشرقيون للسجاد، ورواد السياحة-رواد عدد 28.5 ألف سهم، 68.2 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) إجمالي مبيعات (متضمنًا الضرائب) بمقدار 66 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 68.2 مليار جنيه خلال السنة السابقة بنسبة انخفاض 3%، وبلغ صافي الربح 7.7 مليار جنيه مقارنة بصافي ربح 4 مليارات جنيه بنسبة نمو 90%، وبلغ هامش صافي الربح 43% عن نفس الفترة مقارنةً بنسبة 24% هامش صافي ربح عن فترة المقارنة.

وزادت إيرادات الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) 18 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023 نتيجة زيادة قيم مبيعات السجائر المحلية بنسبة 13% لتصل إلى 16.5 مليار جنيه، وكذلك زيادة في قيم قطاع مبيعات الإنتاج المشترك بمقدار 19% ليسجل مبيعات 395 مليون جنيه، وزيادة قطاع منتجات المعسلات بنسبة 52% ليسجل 203 ملايين جنيه.

وفي سياق آخر أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، عن حصول شركتها التابعة والمملوكة بالكامل شركة بلتون للتأجير التمويلي، على الموافقة النهائية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على إضافة نشاط التخصيم لخطوط أعمال الشركة، مما يجعلها كيان متكامل لحلول التمويل، وتخطط الشركة للاستفادة من هذا الترخيص الجديد في ضوء الطلب المتزايد على التمويل من قبل الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم، مع تقليص حجم مخاطر الائتمان المرتبطة بها.

في سياق منفصل أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، التسوية الودية مع مديونيات ميد بنك، وإصدار مخالصة نهائية بتخلص الشركة عن أي مديونيات قائمة.