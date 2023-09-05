شكرا لقرائتكم خبر عن وفد جمعية المهندسين النيجيريين يزور المشروعات القومية ويشيد بحجم الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام وفد من جمعية المهندسين النيجيريين برئاسة المهندس تاسيو ووديل، رئيس الجمعية، بزيارة لمصر، وذلك بالتنسيق مع السفارة النيجيرية بالقاهرة بغرض زيارة المشروعات القومية الكبرى وزيارة المعالم المختلفة، وتأتى تلك الزيارة فى إطار العلاقات المتميزة التى تربط البلدين.

وخلال زيارة الوفد قامت شركة المقاولون العرب، بتنظيم زيارة لعدد من المشروعات القومية الكبرى شملت مشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى والذى تنفذه وزارة النقل من خلال تحالف "المقاولون العرب - كونكورد - بتروجيت – حسن علام" تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق.

واستمع الوفد إلى شرح من المهندس محمد أبو دشيش المشرف على المشروع حول أعمال المرحلة الأولى من الخط التي تمتد فى المسافة من محطة المساحة وحتى محطة الأشجار بطول 13.7كم وتشمل 12 محطة من بينها محطات المتحف المصري الكبير والأهرامات والطالبية والتى تنفذها المقاولون العرب، كما زار الوفد مصنع إنتاج الحلقات الخرسانية والتي تشكل جسم النفق، حيث اطلعوا على مراحل التصنيع المختلفة للحلقات.

كما تفقد وفد جمعية المهندسين النيجيريين محطة 6 أكتوبر والتى تنفذها شركة المقاولون العرب ضمن مشروع القطار السريع والذي تنفذه وزارة النقل من خلال تحالف شركات سيمنز والمقاولون العرب وأوراسكوم، ويبلغ طوله 660 كم، ويشمل 22 محطة والسرعة التصميمية للقطار 250 كم/ ساعة، وسيسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب .

كذلك تفقد الوفد النيجيرى كوبرى طه حسين الذى قامت بتنفيذه شركة المقاولون العرب تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقدم المهندس خالد نصار نائب مدير إدارة الكبارى شرحاً للمشروع الذى تم تنفيذه خلال 9 أشهر فقط وهو يمثل شرياناً مرورياً هاماً نظراً لأنه يربط هضبة المقطم بطريق الأوتوستراد ومحور الحضارات، ويصل ارتفاعه إلى 50 متراً عند هضبة المقطم، ويبلغ طول الكوبري 960 متراً فى الإتجاه الواحد ويبلغ متوسط عرضه حوالى 30متراً في الاتجاهين.

وفى نهاية الزيارة عبر رئيس وأعضاء الوفد عن مدى إعجابهم بالمشروعات الكبرى والتى يتم تنفيذها بتلك الجودة عن طريق الشركات المصرية، كما أشادوا بما تقوم به شركة المقاولون العرب فى نيجيريا من مشروعات بالولايات المختلفة.