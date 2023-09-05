شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. توجيهات من القيادة السياسية بالاستغلال الأمثل لموارد المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الثلاثاء 5-9-2023 عدد من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية لعل أبرزها تصريح وزيرة التخطيط بوجود علاقة شديدة بين حجم السكان ومتوسط دخل الدولة، وتسليم الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار عقود تشغيل ورش مدينة دمياط للأثاث.

وزيرة التخطيط: توجد علاقة شديدة بين حجم السكان ومتوسط دخل الدولة

شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأولى جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية؛ والتي جاءت بعنوان الزيادة السكانية والرعاية الصحية: التحديات والفرص وذلك برعاية وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والمنعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023، تحت شعار "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة" بمشاركة عدد من الوزراء.

الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار يسلم عقود تشغيل ورش مدينة دمياط للأثاث

تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإحداث تنمية متكاملة لقطاع الأثاث بمصر، قام حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتسليم عقود ممارسة أنشطة تصنيع وتصدير الأثاث لعدد من المتقدمين لتشغيل ورش المنطقة الاستثمارية لشركة مدينة دمياط للأثاث، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء حازم هدهود، المشرف على مدينة الأثاث بدمياط.

محيى الدين: بنوك التنمية يجب أن تقوم بدور أكبر لتمويل أنشطة التكيف مع تغير المناخ

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن تمويل العمل التنموي والمناخي في أفريقيا يستلزم تبني مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف سياسات جديدة للتمويل الميسر.

وزير التجارة يبحث مع نظيره السويدى سبل تعزيز التعاون المشترك فى الاستثمار

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع جوهان فورسل، وزير التجارة الخارجية والتعاون والتنمية الدولية السويدي والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة، والصناعة، وجذب الاستثمارات السويدية إلى السوق المصري، وذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين شركة فولفو السويدية وشركة MCV السويدية لإنشاء مصنع للأتوبيسات في مصر، وقد حضر الاجتماع السفير هوكان ايمسجورد، سفير السويد بالقاهرة، والسفير أحمد صبحي، سفير مصر في استوكهولم، و يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وزير الإسكان: توجيهات القيادة السياسية تؤكد على الاستغلال الأمثل لكل موارد المياه

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مواقع مشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة وفصل مياه الأمطار، التى تم ويجرى تنفيذها بمحافظة الإسكندرية، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة.

وفد جمعية المهندسين النيجيريين يزور المشروعات القومية ويشيد بحجم الإنجازات

قام وفد من جمعية المهندسين النيجيريين برئاسة المهندس تاسيو ووديل، رئيس الجمعية، بزيارة لمصر، وذلك بالتنسيق مع السفارة النيجيرية بالقاهرة بغرض زيارة المشروعات القومية الكبرى وزيارة المعالم المختلفة، وتأتى تلك الزيارة فى إطار العلاقات المتميزة التى تربط البلدين.

التمثيل التجارى: نسعى لحل مشاكل المستثمرين والمصدرين والدخول لأسواق جديدة

كشف يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى، أن مكاتب التمثيل تعمل على خطة واضحة للسوق الأفريقي وهناك لجان متخصصة في جهاز التمثيل التجاري، ونسعي لحل مشاكل المستثمرين والمصدرين والدخول إلي أسواق جديدة وكذلك العمل على إدخال منتجات مصرية جديدة للأسواق القائمة.

اقتصادية قناة السويس: تداول 91 سفينة بميناءى السخنة والأدبية خلال يوليو

أظهرت بيانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نشاط موانئ المنطقة الجنوبية خلال شهر يوليو 2023، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً على الأصعدة كافة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022، حيث شهد ميناء السخنة حركة تداول بإجمالي 48 سفينة، وبلغ إجمالي الحمولة المتداولة في الميناء خلال شهر يوليو 1720359,22 طن، حيث استقبل الميناء عدد 33 سفينة بضائع عامة محواة بواقع 720109 طن، و6 سفن صب جاف بحمولة 634479,68 طن، و9 سفن صب سائل بحمولة 365770,55 طن.