شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "التبغ" بنسبة 3.1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.1%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.8%، وصعد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.5%، وقفز قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.7%، وزاد قطاعا الموارد الأساسية، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.5%.

وصعد قطاع العقارات بنسبة 0.4%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.01%، فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 2.1%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 0.7%، يليه قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6%، وهبط قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.1%، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.287 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 936.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.2 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.16% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.11%، والعرب على 7.73%، واستحوذت المؤسسات على 25.39% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.60%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 132.3 مليون جنيه، 36.4 مليون جنيه، 483.7 ألف جنيه، 9 ملايين جنيه، 93.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 271.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 19044 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 22948 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 7970 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3844 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 5619 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 5418 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1369 نقطة.