شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون دخنوا 60 مليار سيجارة و8 آلاف طن معسل خلال عام والان مع تفاصيل الخبر
وبلغت قيمة المبيعات المحلية (شاملة ضريبة القيمة المضافة ورسم التأمين الصحي، 65 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 65.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة انخفاض 1%.
وبلغ إجمالي كميات الإنتاج من السجائر 64 مليار سيجارة خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 88 مليار سيجارة خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة انخفاض 27%، وبلغت كمية صادرات السجائر 105 ملايين سيجارة مقابل 71 مليون سيجارة بنسبة نمو 46%، وبلغت كمية صادرات المعسل 717 طن مقابل 614 طن بنسبة نمو 17%.
وحققت الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، كمية تشغيل سجائر للغير بلغت 5 مليارات سيجارة خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 19 مليار سيجارة خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة انخفاض 74%، وبلغت قيمة إيرادات سجائر التصنيع للغير 754 مليون جنيه مقابل 2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 63%.
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