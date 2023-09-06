شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مزايا السيارات الهجينة وسر انتشارها فى الفترة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم نكن نعرف حتى مطلع القرن العشرين إلا سيارات محرك الاحتراق الداخلى ICE التى تعمل بالغاز أو الديزل أو البنزين، لكن ظهر لدينا الآن سيارات هجينة وكهربائية مختلفة.

وبسؤال أحد خبراء السيارات فى مصر أكد الدكتور أسامة أبو العلا خبير السيارات أن صناعة السيارات عالميا قد قطعت شوطًا طويلاً فى العقود القليلة الماضية، ومن بين التطورات الأكثر إثارة ظهور السيارات الهجينة والكهربائية، فهناك أنواع متعددة لكل منها، ولكل منها فوائد وتحديات مختلفة، وإذا تساءلت يومًا ما إذا كانت السيارات الهجينة والكهربائية متشابهة، فسوف نمحو لديك أى ارتباك حول هذا الأمر فى هذه الرحلة القصيرة لتوضيح الحدود الفاصلة بين محركات السيارات الهجينة والكهربائية.

وأضاف أن السيارات الهجينة كانت هى أول ما وصل إلى المشهد بعد سيارات محرك الاحتراق الداخلى، والتى تسمى اختصارا HEV–Hybrid Electric Vehicle على الرغم من أنها لا تزال تعتمد إلى حد كبير على طاقة محرك البنزين، إلا أنها تقرنه بمحرك كهربائى وحزمة بطارية صغيرة لدعم المحرك ولتحسين الأداء والكفاءة، مما يؤدى إلى الاقتصاد فى استهلاك الوقود بشكل أفضل.

وأوضح أنه عادة ما يتم وضع المحرك الكهربائى داخل مجموعة علبة التروس، وتكون حزمة البطارية المرتبطة به تكفى لقيادة السيارة بالطاقة الكهربائية لعدد من الكيلومترات تختلف حسب حجم البطارية فالمحرك الكهربائى يعمل كمساعد لمحرك ICE، مما يعنى أنه لا يعمل بشكل كامل لدفع السيارة فى كل الأوقات وفى بعض الأحوال تحصل على خرج طاقة مشترك من كلا المحركين.

وعلى الرغم من أن شركة فورد هى أول من أنتجت السيارات الهجينة فى التسعينات فى الولايات المتحدة الأمريكية لتكون سيارة إقتصادية خاصة بعد ارتفاع أسعار البنزين بشكل خيالي، فان سيارة تويوتا بريوس كانت تعد أشهر السيارات الهجينة لفترة طويلة، لكن قائمة السيارات الهجينة قد توسعت كثيرا منذ ذلك الحين.

وكشف خبير السيارات أنه مع تطور السيارات الهجينة تم زيادة قدرة البطاريات لتستمر لفترة أطول، وبدلاً من مجرد مساعدة محرك الغاز، يمكن لهذا النوع تشغيل السيارة لتكون كهربائية بالكامل من تلقاء نفسها فى بعض الأوقات وبالتالى التغلب على بعض التحديات التى واجهتها السيارات الهجينة المبكرة، مثل انخفاض سعة الشحن وارتفاع تكاليف الصيانة.

بعد ذلك ظهرت السيارات الكهربائية وتطورت لتأتى مجهزة ما بين محرك واحد إلى أربعة محركات وحزمة بطارية قوية يمكنها أن تمنحها مدى يصل إلى 800 كم فى النسخ التجارية المتداولة.

كما أنها قادرة على أن تكون قوية للغاية، حيث تنطلق بعض أفضل السيارات الكهربائية من 0-100 كم فى الساعة فى حوالى ثانيتين.