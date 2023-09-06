شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات عربية وأجنبية تدفع البورصة للصعود بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.2 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 19272 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 23166 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 8068 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 3852 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 5640 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 5415 نقطة.

كما قررت إدارة البورصة المصرية، عدم الاعتداد بأثر بعض العمليات المنفذة على أسهم شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، خلال جلسة اليوم الأربعاء بناء على سعر الإقفال اللحظي.

وتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 20 ألف سهم، 165 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 800 ألف سهم، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 29.5 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي اودن للاستثمارات المالية، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية عدد 347.1 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي.

وفيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، والعربية لحليج الأقطان، والمالية والصناعية المصرية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمطورون العرب القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 5 آلاف سهم، 65 ألف سهم، 53 ألف سهم، 2200 سهم، 265 ألف سهم، 309.5 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وسبيد ميديكال عدد 1.2 مليون سهم، 75 ألف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة بشركتي بنك فيصل الإسلامي المصري-الدولار، ورواد السياحة-رواد عدد 1575 سهم، 91.6 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 34.99%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 126.4 مليون جنيه مقارنة مع 117.4 مليون جنيه بنسبة نمو 7.67%.

وحققت شركة بلتون المالية القابضة، إيرادات بلغت 319.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 182 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الخسائر بعد الضريبة 145.9 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 105.6 مليون جنيه.