شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر تتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 2200 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا بحوالي 5 جنيهات قبل قليل، على خلفية استمرار استقرار الطلب على الذهب في السوق المصري، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 2200 جنيه للجرام.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2515 جنيها.

عيار 21 يسجل 2200 جنيه.

عيار 18 يسجل 1885 جنيها.

الجنيه الذهب 17600 جنيه.

شهدت أسعار الذهب انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي ليسجل أدنى مستوياته في أسبوع في ظل ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي وعوائد السندات الحكومية، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل يضغط بالسلب على أسعار الذهب.

وانخفضت أسعار الذهب الفورية خلال جلسة اليوم الأربعاء بنسبة 0.1% لتسجل أدنى مستوى في أسبوع عند 1922 دولار للأونصة وتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، عند المستوى 1923 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن انخفض الذهب يوم أمس بنسبة 0.6% ليفقد 12 دولار من سعر الأونصة.

ومنذ بداية الأسبوع الجاري انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.9% بعد أن فشلت في اختراق مستوى المقاومة عند 1950 دولار للأونصة، بالإضافة إلى قوة الدولار الأمريكي التي زادت من الضغط السلبي على المعدن النفيس.

مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفع خلال جلسة الأمس بنسبة 0.6% وسجل أعلى مستوى منذ شهر مارس الماضي، اليوم يتداول بالقرب من أعلى مستوياته في 6 أشهر بعد الدعم الذي حصل عليه من توقعات باستمرار الضغوط التصاعدية على معدلات التضخم.

العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات شهد قفزة أيضاً ليسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 4.274%، الأمر الذي زاد من الضغط السلبي على أسعار الذهب منذ كون المعدن النفيس لا يقدم عائد لحائزيه على عكس الاستثمار في السندات، ليفقد الذهب جاذبيته مقابل أسواق السندات الحكومية.