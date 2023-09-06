شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية تمد سحب الكراسات لحجز 790قطعة أرض حتى 14سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظرًا للإقبال الكبير من المستثمرين ورواد الاعمال على التقدم لحجز 790 فرصة استثمارية لأراضي صناعية مرفقة أعلنت عنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بـ14 محافظة، فقد تقرر مد فترة سحب كراسات الشروط إلكترونيًا على القطع المطروحة حتى 14 سبتمبر الجاري بدلًا من 6 سبتمبر، وذلك تيسيرًا على المستثمرين ومنح مزيد من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة إلكترونيًا.

وأكدت الهيئة برئاسة المهندس محمد عبد الكريم على استمرار تلقي طلبات الحجز من المستثمرين الصناعيين، ممن قاموا بسحب كراسات الشروط منذ بدء الطرح، حتى 27 سبتمبر على الأراضى المطروحة، البالغ مساحتها الإجمالية 1.7 مليون م٢، للتخصيص بنظام التمليك أو حق الانتفاع وبتيسيرات كبيرة للمستثمرين.

ويتم سحب الكراسات وحجز الأراضى بطريقة إلكترونية بالكامل (أونلاين) عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة (www.ida.gov.eg)، ثم اختيار (خريطة الاستثمار الصناعي) .

هذا وتكرر الهيئة دعوتها للمستثمرين الصناعيين الجادين سرعة التقدم على الأراضي المطروحة وكذلك الفرص الاستثمارية الواعدة التى أعلنت عنها الهيئة عبر الموقع بالتزامن مع هذا الطرح، وعددها 152 فرصة صناعية مميزة تسد فجوة استيرادية كبيرة وذلك لتعميق التصنيع المحلي بها في ظل حزمة التيسيرات والحوافز المالية والمستندية التى أعلنت عنها الهيئة.