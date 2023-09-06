شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 6-9-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 6-9-2023.

إيقاف التداول على سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: راية لخدمات مراكز الاتصالات، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري.

البورصة تربح 3 مليارات جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.290 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 893 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 86.8 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.34%، والعرب على 9.32%، واستحوذت المؤسسات على 25.97% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.02%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للبيع بقيمة 289.9 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 157.5 مليون جينه، 16.5 مليون جنيه، 54.7 مليون جنيه 2 مليون جنيه، 59.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 19224 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 23061 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 8046 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 3807 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5585 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 5400 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1375 نقطة.

وصعدت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 98 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 7.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.97%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 9.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.99%.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 9.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.79%.

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.249 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.18%.

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 10.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.07%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.661 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.42%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 1.078 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.26%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 6.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.98%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.41%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.591 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.35%.