شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: استغلال الأصول العقارية لـ"إيسترن كومباني" يحقق عائدا جيدا للمساهمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر الجاري، ويناقش المساهمون ضمن بنود الجمعية، وقرار مجلس الإدارة بالبدء في إجراءات تقسيم الشركة (إيسترن كومباني) لفصل الأصول العقارية غير المستغلة، وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بما يتوافق مع قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد المطبقة في هذا الشأن في هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.

قال خبير أسواق المال أحمد السيد، إن الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) تمتلك أصولًا غير مرتبطة بالإنتاج تصل قيمتها إلى 3 مليارات جنيه، منها أصول غير مستغلة أبرزها مقر الشركة الرئيسي بميدان الجيزة على مساحة 45 ألف متر مربع، مما يتطلب ضرورة استغلال تلك الأصول بالشكل الأمثل لتحقيق أكبر عائد للمساهمين، مضيفًا :"من الأفضل فصل أصول الشرقية بطريقة الانقسام لشركة مستقلة لإدارتها بصورة اقتصادية تحقق عائد مرتفع للمساهمين؛ لأنه من الصعب على إدارة أي شركة الجمع بين نشاطي صناعة التبغ والتطوير العقاري في كيان واحد.

أضاف "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تقسيم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) سينعكس على نمو ربحية الشركة، ويسهم في زيادة القيمة العادلة للسهم على المدى الطويل، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن وجود مستثمرين محترفين ضمن هيكل مساهمي الشركة ومجلس إدارتها سينعكس إيجابًا على تحسن استراتيجية العمل بالشركة وإعادة توجيه دفتها لتحقيق عائد أكبر لمساهميها يتناسب مع شركة بحجم وقدرات الشرقية للدخان.

في سياق متصل قالت شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات، إن صافي ربح الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) فاق التوقعات بنسبة نمو 31%، مرجعة سبب ذلك إلى أسباب غير تشغيلية أو زيادة في حصة الشرقية من ارباح شركة المتحدة للتبغ أعلى من المتوقع.

أشار تقرير بحثي لشركة اتش سي، إلى انخفاض إيرادات شركة الشرقية (إيسترن كومباني) بنسبة 23% تقريبًا على أساس سنوي إلى 3.35 مليار جنيه، وجاءت أقل بنسبة 34% تقريبًا من التقديرات بسبب حجم مبيعات أقل من المتوقع متأثرًا بانخفاض واردات التبغ الخام نتيجة لنقص العملات الأجنبية، في حين أن سعر تسليم المصنع جاء متماشيًا مع التقديرات ويعكس ارتفاع أسعار البيع في شهري مارس وسبتمبر، لافتًا إلى انخفض هامش مجمل الربح بمقدار 8 نقاط مئوية على أساس سنوي إلى 41.5% بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام.

أما بالنسبة للتوزيع النقدي المقترح للعام المالي 22/23 بقيمة 3.75 جنيه، فأنه يمثل نسبة توزيع قياسية تبلغ 109% من صافي الربح وأعلى بمقدار 2.34 مرة من توزيع السنة المالية 21/22 البالغ 1.60 جنيه بنسبة توزيع تبلغ 89% تقريبًا من صافي الربح، يقدم التوزيع النقدي المقترح للعام المالي 22/23 عائدًا بعد خصم الضريبة بنسبة 16% تقريبًا على سعر إغلاق يوم الاثنين البالغ 21.7 جنيهًا للسهم.