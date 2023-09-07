شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر موعد لتقديم أوراق تقنين الأوضاع لمالكى الأراضى بـ أكتوبر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، يوم الخميس الموافق 30-11-2023، آخر موعد لتقديم الأوراق لتقنين الأوضاع لمالكى الأراضى المتعاملين مع شركة الوادي الأخضر بالمدينة وذلك بناءً على قرار الوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسياسات التعامل مع الأراضى المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة والمشكلة بالقرار الوزارى رقم 367 لسنة 2023.

وقال المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه يتم تقديم كافة المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع – صورة – رفع مساحي من جهة معتمدة)، وطبقاً للشروط الواردة بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 173 بتاريخ 13/11/2022.