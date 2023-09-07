أسعار الفراخ فى مصر تسجل استقرارا عند 56 جنيها تسليم المزرعة

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض 120 جنيها والبيض البلدى 128 جنيها وسعر كرتونة البيض الأحمر 120 جنيها وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة، ويضاف 15 إلى 20 جنيها كسعر للمستهلك.

محمد يوسف

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