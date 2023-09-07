شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 فى الأسواق وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا فى مصر 2205 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2520 جنيها.

عيار 21 يسجل 2205 جنيهات.

عيار 18 يسجل 1890 جنيها.

الجنيه الذهب 17640 جنيها.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

نجح الذهب في كسر مستوى الدعم 1930 دولار للأونصة ويحاول الآن كسر منطقة الدعم الثانوية عند منطقة 1923 – 1925 دولار للأونصة كما أشرنا في تقريرنا السابق، بينما يواجه الذهب الآن تشبع فى البيع على المستويات اللحظية قد تدفعه إلى بعض التحركات العرضية من أجل تعديل المؤشرات الفنية.

حتى الآن الاتجاه الهابط هو المسيطر على تحركات الذهب واستمرار الهبوط وكسر منطقة 1923 – 1925 دولار للأونصة يعيد الذهب إلى منطقة الدعم الهامة 1907 – 1910 دولار للأونصة ومن بعدها المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة.

وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً فتشهد تقلص في نطاق التداولات العرضي ليستمر في التداول فوق المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21، والذي في حالة كسره يفتح الباب لمزيد من الهبوط واستهداف منطقة 2150 – 2155 جنيه للجرام، ومن بعدها 2130 جنيه للجرام.

حتى الآن لم يجد الذهب حافز مناسب في الأسواق ليرتد لأعلى بعد تجميع زخم مناسب للارتفاع خلال منطقة التداول الحالية وفي هذه الحالة قد يستهدف المستوى 2250 جنيه للجرام وبعدها يختبر مستوى المقاومة 2300 جنيه للجرام.