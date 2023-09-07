شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان مجمعا للصناعات الكهربائية بـ500 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مجمع للصناعات الكهربائية بالمنطقة الصناعية الثانية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية وذلك بحضور عدد من ممثلي شركة شنت الصينية، بالإضافة إلى عدد من الاستشاريين وممثلي الشركات الرائدة في مجال الكهرباء.

وقال الوزير إن المجمع الصناعي يضم 4 مصانع لإنتاج البارات سابقة التجهيز لصناعة الباسبار واللوحات ذات الجهد المنخفض والجهد المتوسط، مشيرًا إلى أن المجمع مُقام على مساحة 30 ألف متر، وبلغ حجم استثماراته 500 مليون جنيه.

وأشار سمير إلى أن مساهمة نسبة المكون المحلي في إنتاج المجمع تزيد عن 70%، ويُوفر 600 فرصة عمل، لافتاً إلي أن المجمع ينتج باسبار بقدره 20 ألف متر شهريا مختلفة القدرات من 40 أمبير إلي 6400 امبير.

وأوضح الوزير أن خطوة إنشاء هذا المجمع الصناعى الضخم تأتى في إطار تعزيز الشراكة الصناعية المصرية الصينية، وتدعم قدرة القطاع الخاص المصري في تعزيز الصناعات الكهربائية الإبتكارية وإدخال أحدث الإبتكارات الصناعية إلى السوق المصري، لافتا إلي أن المجمع مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات والمعدات الحديثة والماكينات اللازمة مما يضمن الإنتاجية العالية والجودة المتميزة للمنتجات.

ومن جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن المجمع الصناعي مكون من أربع مصانع، (3 مصانع لإنتاج البارات سابقة التجهيز "الباس داكت"، ومصنع لإنتاج اللوحات ذات الجهد المنخفض والجهد المتوسط)، وذلك لإنتاج مسارات كهربية سابقة التجهيز (البسبار) -والفيوزات وقواعد الفيوزات - لوحات كهربائية فى مصر والشرق الأوسط.