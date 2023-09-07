شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات محلية تقود صعود مؤشرات البورصة وسط تداولات ضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 600 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 19257 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 23146 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 8060 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 3818 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 5600 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 5401 نقطة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 6.5 مليون سهم، 3 ملايين سهم، 276.5 ألف سهم، 165 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الحديد والصلب المصرية 100 ألف سهم، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 87.1 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والمالية والصناعية المصرية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمطورون العرب القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 18 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 32.2 ألف سهم، 90.3 ألف سهم، 4086 سهم، 5 آلاف سهم، 710 ألف سهم، 725.9 ألف سهم.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، وحديد عز، ومصر للفنادق عدد 20 ألف سهم، 15 ألف سهم، 3371 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 50 ألف سهم.

والعربية لحليج الأقطان، والمالية والصناعية المصرية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمطورون العرب القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 5 آلاف سهم، 65 ألف سهم، 53 ألف سهم، 2200 سهم، 265 ألف سهم، 309.5 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وسبيد ميديكال عدد 1.2 مليون سهم، 75 ألف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة بشركتي بنك فيصل الإسلامي المصري-الدولار، ورواد السياحة-رواد عدد 1575 سهم، 91.6 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 633.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 505 ملايين جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 125%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 82.8 مليون جنيه مقارنة مع 76.3 مليون جنيه بنسبة نمو 108%.

وحققت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، مبيعات بلغت 17.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 13.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 29%، وبلغ صافي الخسائر بعد الضريبة 14.4 مليون جنيه مقارنة مع 21.9 مليون جنيه بنسبة نمو 12%.

في سياق آخر أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية، موافقة مجلس الإدارة على الترسية لبيع قطعة أرض لها ترخيص نشاط صناعي بمنطقة مسطرد بمساحة 6.5 فدان (حوالي 28 ألف متر مربع) مقابل 7500 جنيه للمتر المربع.