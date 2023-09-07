أخبار البورصة اليوم الخميس 7-9-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 7-9-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.300 تريليون جنيه.

البورصة تربح 10 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.300 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 625 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 72.6 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.51%، والعرب على 5.52%، واستحوذت المؤسسات على 28.20% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.79%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 113.1 مليون جنيه، 14.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 9.5 مليون جينه، 1.6 مليون جنيه، 113 مليون جنيه 3.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 19375 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 23268 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 8110 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3823 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 5613 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 5373 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 1383 نقطة.

وصعدت أسهم 84 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 58 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 6.5 مليون سهم، 3 ملايين سهم، 276.5 ألف سهم، 165 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الحديد والصلب المصرية 100 ألف سهم، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 87.1 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والمالية والصناعية المصرية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمطورون العرب القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 18 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 32.2 ألف سهم، 90.3 ألف سهم، 4086 سهم، 5 آلاف سهم، 710 ألف سهم، 725.9 ألف سهم.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، وحديد عز، ومصر للفنادق عدد 20 ألف سهم، 15 ألف سهم، 3371 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 50 ألف سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 633.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 505 ملايين جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 125%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 82.8 مليون جنيه مقارنة مع 76.3 مليون جنيه بنسبة نمو 108%.

وحققت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، مبيعات بلغت 17.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 13.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 29%، وبلغ صافي الخسائر بعد الضريبة 14.4 مليون جنيه مقارنة مع 21.9 مليون جنيه بنسبة نمو 12%.

النصر للأعمال المدنية

أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية، موافقة مجلس الإدارة على الترسية لبيع قطعة أرض لها ترخيص نشاط صناعي بمنطقة مسطرد بمساحة 6.5 فدان (حوالي 28 ألف متر مربع) مقابل 7500 جنيه للمتر المربع.