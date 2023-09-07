شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الخميس على رأسها "المقاولات" بنسبة 3.9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.9%، أعقبه قطاع اتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.4%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.7%، وصعدت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والتجارة والموزعون بنسبة 1.3%.

وقفزت قطاعات الموارد الأساسية، ومواد البناء، والبنوك بنسبة 0.7%، 0.6%، 0.5%، على التوالي، وزاد قطاعا العقارات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.1%، فيما تراجع قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.9%، 0.01%، على التوالي، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.300 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 625 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 72.6 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.51%، والعرب على 5.52%، واستحوذت المؤسسات على 28.20% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.79%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 113.1 مليون جنيه، 14.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 9.5 مليون جينه، 1.6 مليون جنيه، 113 مليون جنيه 3.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 19375 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 23268 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 8110 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3823 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 5613 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 5373 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 1383 نقطة.