شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة الشروق يعلن خطة طوارئ لتجهيز غرف الأمطار استعدادا لفصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" تعليماته لفريق الطوارئ لتنفيذ خطته بالإنتشار فى أحياء ومناطق المدينه لتجهيز غرف صرف الأمطار ورفع كفاءة منظومة الصرف بالتزامن مع قرب موسم الخريف والأمطار، حيث تابع رئيس الجهاز تنفيذ البرنامج المكثف لتطهير البلاعات والمراجعة الفنية لفرق عمل التشغيل والصيانه الخاص بمجابهة الأمطار وكذلك مراجعة الأدوات والمعدات والمرور على روافع الصرف الصحى، موجهاً باستمرار خطة العمل خلال الفتره المقبله بهدف التعامل الأمثل فى أوقات الطوارئ.

وشدد المهندس على سعد "رئيس الجهاز" على تواصل الجهد المبذول بين قطاعات الجهاز المختلفة بهدف الحفاظ على المكانة المتميزة للمدينة، حيث أثمرت أحدث الجهود الذاتية بين قطاعى التنمية، والزراعة والتجميل على إنهاء استكمال أعمال زراعة الأحواض الموجوده بجزيرة محور (الربوه) الواقع بالطريق الفاصل بين الحيين الرابع والخامس.

وأوضح رئيس الجهاز بأنه تم على مدار العشرة يوماً الماضيه إخلاء ورفع المخلفات من الأحواض التى لم يتم زراعتها من قبل مع تجهيزها وتدعيمها بزراعة أشجار (التيكوما) والتى تمتاز بإستمرارية الإزهار طوال العام لتعطي لمسة جمالية للطريق.

وأشار المهندس على سعد إلى استمرار أعمال الصيانة والرعاية المكثفة للمسطحات الخضراء بجميع الأحياء والمناطق حرصاً على الثروة الزراعية بمدينة الشروق.