شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اقتصادية قناة السويس: مصر تصدر أول ترخيص للميثانول الأخضر فى العالم والان مع تفاصيل الخبر
كما كشف "جمال الدين"، خلال استضافته بندوة بإحدى المراكز الاقتصادية، عن توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات لإنتاج الإطارات محليًا الأسبوع المقبل، وكذلك توقيع اتفاقية مع بعض المصانع لإنتاج الأدوية في المنطقة الاقتصادية، مؤكدا العمل على توفير كل ما تحتاجه الصناعة من الأراضي والخدمات والوقود الأخضر، حيث تسعى مصر لأن تكون مركزا للأسواق المجاورة في الوقود الأخضر لكن من المهم التأكد من وجود الطلب.
وقال إن الأمونيا والهيدروجين الأخضر ستستمر كمصدر للطاقة للمائة عام القادمة، وهو ما تعيه مصر جيدا وتعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة فى هذا المجال، سواء من خلال تهيئة البنية التحتية للاستثمار فى هذا المجال وأيضا تقديم الحوافز اللازمة لجذب هذه الاستثمارات.
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