شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اقتصادية قناة السويس: مصر تصدر أول ترخيص للميثانول الأخضر فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور وليد جمال الدين رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن توقيع المنطقة عقد أول ترخيص للميثانول الأخضر في العالم لتموين السفن يوم الإثنين المقبل، كما أنه جارى الإعداد لإصدار قانون جديد لإنتاج الوقود الأخضر "الأمونيا والهيدروجين الأخضر وألواح إنتاج الطاقة الشمسية"، سيتيح كافة المميزات والحوافز حتى تتمكن الشركات من الاستثمار فى هذا المجال بنهاية العام الحالي، وذلك في إطار تشجيع مصر لجميع المستثمرين الاستثمار فى مجال الطاقة الخضراء.

كما كشف "جمال الدين"، خلال استضافته بندوة بإحدى المراكز الاقتصادية، عن توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات لإنتاج الإطارات محليًا الأسبوع المقبل، وكذلك توقيع اتفاقية مع بعض المصانع لإنتاج الأدوية في المنطقة الاقتصادية، مؤكدا العمل على توفير كل ما تحتاجه الصناعة من الأراضي والخدمات والوقود الأخضر، حيث تسعى مصر لأن تكون مركزا للأسواق المجاورة في الوقود الأخضر لكن من المهم التأكد من وجود الطلب.

وقال إن الأمونيا والهيدروجين الأخضر ستستمر كمصدر للطاقة للمائة عام القادمة، وهو ما تعيه مصر جيدا وتعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة فى هذا المجال، سواء من خلال تهيئة البنية التحتية للاستثمار فى هذا المجال وأيضا تقديم الحوافز اللازمة لجذب هذه الاستثمارات.