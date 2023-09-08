شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 12 قطاعًا بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "التجارة" بنسبة 10.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 10.5%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 6.1%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 5.6%، وصعد قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التعليمية بنسبة 3.9%، 3.4%، على التوالي، وقفز قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2%.

وزاد قطاعا الموارد الأساسية، والعقارات بنسبة 1.4%، 1.3%، على الترتيب، ثم قطاعا مواد البناء، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1%، وأخيرًا قطاعا السياحة والترفيه، والبنوك بنسبة 0.3%، 0.2%، على التوالي، فيما تراجعت 4 قطاعات وهم الورق ومواد التعبئة والتغليف، وخدمات النقل والشحن، والخدمات المالية غير المصرفية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.6%، 2.5%، 0.4%، 0.01%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 19375.68 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-أول أسبوع في شهر سبتمبر- فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3823.63 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 5613.60 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 23268.40 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 5373.51 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 23.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.300 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.9%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 827.3 مليار جنيه إلى 846.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 256.9 مليار جنيه إلى 259.8 مليار جنيه بنسبة نمو 1.2%.