شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. مصر تصدر أول ترخيص للميثانول الأخضر فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 8-9-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع سعر الذهب عيار 21 -وهو الأكثر مبيعًا في مصر- اليوم، الجمعة، إلى مستوى 2220 جنيهًا للجرام، وتوقيع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقد أول ترخيص للميثانول الأخضر في العالم لتموين السفن يوم الإثنين المقبل



أسعار الذهب اليوم الجمعة تسجل 2220 جنيها للجرام عيار 21ارتفع سعر الذهب عيار 21 -وهو الأكثر مبيعًا في مصر- اليوم، الجمعة، إلى مستوى 2220 جنيهًا للجرام، وذلك مع تحرك سعر اونصة الذهب في البورصة العالمية إلى مستويات تقترب من 1940 دولارا، وبلغ عيار 24 حوالي 2537 جنيها، وسجل عيار 18 بقيمة 1903 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 17760 جنيها. أسعار الذهب اليوم الجمعة تسجل 2220 جنيها للجرام عيار 21ارتفع سعر الذهب عيار 21 -وهو الأكثر مبيعًا في مصر- اليوم، الجمعة، إلى مستوى 2220 جنيهًا للجرام، وذلك مع تحرك سعر اونصة الذهب في البورصة العالمية إلى مستويات تقترب من 1940 دولارا، وبلغ عيار 24 حوالي 2537 جنيها، وسجل عيار 18 بقيمة 1903 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 17760 جنيها.

شهدت أسعار الذهب تعافيًا خلال تداولات، اليوم الجمعة، في ظل تراجع الدولار من أعلى مستوياته في 6 أشهر، ولكن لا يزال الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض على المستوى الأسبوعي مع تزايد التوقعات أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى استكمال التشديد النقدي عقب اجتماع سبتمبر.

رئيس اقتصادية قناة السويس: مصر تصدر أول ترخيص للميثانول الأخضر فى العالمكشف الدكتور وليد جمال الدين رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن توقيع المنطقة عقد أول ترخيص للميثانول الأخضر في العالم لتموين السفن يوم الإثنين المقبل، كما أنه جارى الإعداد لإصدار قانون جديد لإنتاج الوقود الأخضر "الأمونيا والهيدروجين الأخضر وألواح إنتاج الطاقة الشمسية"، سيتيح كافة المميزات والحوافز حتى تتمكن الشركات من الاستثمار فى هذا المجال بنهاية العام الحالي، وذلك في إطار تشجيع مصر لجميع المستثمرين الاستثمار فى مجال الطاقة الخضراء. رئيس اقتصادية قناة السويس: مصر تصدر أول ترخيص للميثانول الأخضر فى العالمكشف الدكتور وليد جمال الدين رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن توقيع المنطقة عقد أول ترخيص للميثانول الأخضر في العالم لتموين السفن يوم الإثنين المقبل، كما أنه جارى الإعداد لإصدار قانون جديد لإنتاج الوقود الأخضر "الأمونيا والهيدروجين الأخضر وألواح إنتاج الطاقة الشمسية"، سيتيح كافة المميزات والحوافز حتى تتمكن الشركات من الاستثمار فى هذا المجال بنهاية العام الحالي، وذلك في إطار تشجيع مصر لجميع المستثمرين الاستثمار فى مجال الطاقة الخضراء.

كما كشف "جمال الدين"، خلال استضافته بندوة بإحدى المراكز الاقتصادية، عن توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات لإنتاج الإطارات محليًا الأسبوع المقبل، وكذلك توقيع اتفاقية مع بعض المصانع لإنتاج الأدوية في المنطقة الاقتصادية، مؤكدا العمل على توفير كل ما تحتاجه الصناعة من الأراضي والخدمات والوقود الأخضر، حيث تسعى مصر لأن تكون مركزا للأسواق المجاورة في الوقود الأخضر لكن من المهم التأكد من وجود الطلب.



اجتماع وزيرا التخطيط والسياحة وزيرة التخطيط: تحويل بعض أصول وسط البلد إلى فنادق ومنشآت سياحيةكشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إعداد صندوق مصر السيادي خطة متكاملة لاستغلال العقارات التي سيتم إخلاؤها مع نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية وخصوصا في منطقة وسط القاهرة، وفق رؤية متكاملة لتطوير تلك الأصول بعد إعداد دراسات مع كبريات المؤسسات الاستشارية في العالم لضمان تحقيق أعلى استفادة ممكنة منها. وزيرة التخطيط: تحويل بعض أصول وسط البلد إلى فنادق ومنشآت سياحيةكشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إعداد صندوق مصر السيادي خطة متكاملة لاستغلال العقارات التي سيتم إخلاؤها مع نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية وخصوصا في منطقة وسط القاهرة، وفق رؤية متكاملة لتطوير تلك الأصول بعد إعداد دراسات مع كبريات المؤسسات الاستشارية في العالم لضمان تحقيق أعلى استفادة ممكنة منها.

وأكدت هالة السعيد، أهمية البدء في زيادة الغرف الفندقية في القاهرة والمحافظات وفق الدراسات التي تم اجراءها لتحقيق حجم الطلب على الغرف ويتم العمل على توفير مزيد من الغرف الفندقية بمنطقة وسط القاهرة وعدد من المحافظات بالتعاون مع المستثمرين في قطاع السياحة، وهو ما يأتي في إطار النهوض بهذا القطاع المهم بهدف إحداث نقلة نوعية به.

منح الرخصة الذهبية لـ4 شركات لإنتاج اللقاحات والأمصال والأجهزة المنزليةشهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام أحمد هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تسليم الرخصة الذهبية لـ 4 شركات وهي: شركة بي إل إم أند أفريكا لصناعة الضمادات الطبية، والبحر الأحمر لطاقة الرياح، وجينافاكس إيجيبت لتصنيع وتجارة الأمصال والتي ستعمل بالمنطقة الصناعية بالسخنة قريبًا، وميديا الصينية عن توسعات خطوط الإنتاج في مدينة السادات. منح الرخصة الذهبية لـ4 شركات لإنتاج اللقاحات والأمصال والأجهزة المنزليةشهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام أحمد هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تسليم الرخصة الذهبية لـ 4 شركات وهي: شركة بي إل إم أند أفريكا لصناعة الضمادات الطبية، والبحر الأحمر لطاقة الرياح، وجينافاكس إيجيبت لتصنيع وتجارة الأمصال والتي ستعمل بالمنطقة الصناعية بالسخنة قريبًا، وميديا الصينية عن توسعات خطوط الإنتاج في مدينة السادات.

يقع مصنع جينافاكس لتصنيع اللقاحات والأمصال المخطط إنشاؤه بالمنطقة الصناعية بالسخنة داخل المطور الصناعي أوراسكوم على مساحة 50 ألف متر مربع بحجم استثمار 150 مليون دولار يستهدف إنتاج مليون جرعة سنوياً سيتم تصديرها بالكامل للسوق المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية في هذا القطاع كما سيوفر ما يقرب من 500 فرصة عمل مباشرة.

كما أنه تم منح الرخصة الذهبية لشركة ميديا عن توسعاتها في مدينة السادات، ويذكر أن خط إنتاج غسالات الأطباق تم افتتاحه مؤخراً داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 60 ألف م2، بنطاق المطور الصناعي تيدا مصر، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.5 مليون غسالة سنويًّا، بتكلفة استثمارية 25 مليون دولار، ووفر المصنع 270 فرصة عمل، من إجمالي 1500 فرصة عمل على مدار التوسعات المستقبلية.