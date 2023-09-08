شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب المساهمين من صفقة "الشرقية-إيسترن كومباني" أبرزها صعود السهم 15% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، مكاسب خلال 4 جلسات بعد تنفيذ صفقة بيع جزء من حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تصل إلى 30% بالشركة الشرقية لصالح شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة مقابل 625 مليون دولار، واحتفاظها بحصة 20.9%، أبرز هذه المكاسب.





صعود السهمارتفع سهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بنسبة 15.32% خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليصل إلى 23.41 جنيه مسجلًا 52.2 مليار جنيه قيمة سوقية، وبلغت حجم التداولات على الشركة 15.3 مليون سهم بقيمة 350.5 مليون جنيه.





توزيعات نقديةحققت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، صافي ربح قدره 7.7 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 4 مليارات جنيه خلال العام الماضي بزيادة قدرها 90%، واقترح مجلس الإدارة توزيع نقدي 3.75 جنيه للسهم الواحد.

ويمثل التوزيع النقدي نسبة قياسية تبلغ 109% من صافي الربح وأعلى بمقدار 2.34 مرة من توزيع السنة المالية 21/22 البالغ 1.60 جنيه بنسبة توزيع تبلغ 89% تقريبًا من صافي الربح، يقدم التوزيع النقدي المقترح للعام المالي 22/23 عائدًا بعد خصم الضريبة بنسبة 16% تقريبًا على سعر إغلاق يوم الاثنين البالغ 21.7 جنيهًا للسهم.



تقسيم الأصول تقسيم الأصول قرر مجلس إدارة الشرقية "إيسترن كومباني" فصل الأصول العقارية غير المستغلة، وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وبما يتوافق مع قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد المطبقة في هذا الشأن في هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتمتلك الشركة أصولًا غير مرتبطة بالإنتاج تصل قيمتها إلى 3 مليارات جنيه، منها أصول غير مستغلة أبرزها مقر الشركة الرئيسي بميدان الجيزة على مساحة 45 ألف متر مربع، مما يتطلب ضرورة استغلال تلك الأصول بالشكل الأمثل لتحقيق أكبر عائد للمساهمين.

ويسهم تقسيم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) على نمو ربحية الشركة، ويسهم في زيادة القيمة العادلة للسهم على المدى الطويل.