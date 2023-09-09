شكرا لقرائتكم خبر عن 9.93 ألف مستفيد من التمويل الأصغر بقيمة 7.81 مليون جنيه حتى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع أعداد المستفيدين بمنتج التمويل الأصغر إلى 9.93 ألف مستفيد بنهاية يونيو عام 2023 بأرصدة تمويل 7.81 مليون جنيه، مقابل 31.18 ألف مستفيد خلال الشهر المماثل من العام الماضي وبأرصدة تمويل 17.19 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن أعداد المستفيدين من منتج التمويل الأصغر في نهاية يونيو عام 2023 قد تركز في النشاط الزراعي بنسبة 53.30%، ثم جاء في المرتبة الثانية النشاط الخدمي بنسبة تصل إلى 28.58%، وفي المرتبة الثالثة النشاط الإنتاجي بنسبة 13.36%، وفي المرتبة الأخيرة النشاط التجاري بنسبة 4.75%.

الجدير بالذكر أن منتج التمويل الأصغر (النانو فاينانس) يتميز ببساطة المستندات المطلوبة من العميل وأهمها مستند تحقيق الشخصية وصورة شخصية للعميل، كما ترتكز آلية عمل المنتج على استخدم تكنولوجيا الخدمات المالية بشكل متكامل، صاحبة القدرة على تهيئة بنية ائتمانية رقمية تساعد في اتخاذ القرار الائتماني في فترة وجيزة وبأسلوب منهجي واضح لإدارة مخاطر مثل ذلك النوع من المنتجات.

ويتيح التمويل الأصغر (النانو فاينانس) تمويلًا بحد أقصى 3 آلاف جنيه، مع فترة سداد لا تتجاوز 90 يومًا يستخدم بشكل رئيسي لتغطية احتياجات الفئات المهمشة والفئات الأكثر احتياجًا للخدمات المالية وتعانى من صعوبة الوصول للتمويل؛ حيث يسعى منتج التمويل الأصغر- بشكل خاص-نحو توفير احتياجات ومتطلبات رأس المال العامل لصغار المزارعين، والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، والمشروعات المنزلية، والباعة باليومية، والباعة الجائلين من الجنسين (ذكور وإناث)، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على بداية تطبيق فكر وثقافة العمل الحر، فهو يعد بمثابة تمكين لأسلوب حياة أفضل للمواطنين.

ومن المُرتقب أن يكون لنشاط التمويل الأصغر تأثيرًا كبيرًا وإيجابي على زيادة الشمول المالي في مصر، خاصة في ظل ترخيص الهيئة مؤخرًا لشركتين جديدتين متخصصتين في تقديم هذا المنتج، ليرتفع بذلك عدد التطبيقات الرقمية المُرخصة في تقديم منتج النانو فاينانس إلى عدد 4 تطبيقات تقدم خدمات تمويل النانو بصورة متكاملة من المنح حتى تمام السداد.