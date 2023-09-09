شكرا لقرائتكم خبر عن %47.7 انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى خلال يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليــوم، السبت، النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية يونيو 2023، وبـلغــت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجارى 2.32 مليار دولار خـــلال شهر يونيو 2023 مقابل 4.43 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 47.7%.

ومن أهم المؤشرات انخفضت قيمـة الصـــادرات بنسبة 27.6%ـ حيـث بلغـت 2.91 مليـار دولار خـلال شهــر يونيو 2023 مقابــل 4.02 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى انخفاض قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها:

(البترول الخام بنسبة 12.7%، ملابس جاهزة بنسبــة 20.5%، فواكه طازجه بنسبة 32.0%، اسمـــده بنسبة 39.5%) .

وارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يونيه 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 21.0 %، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 27.6 % ، بطاطس بنسبة 11.5%، بقول جافه بنسبة 77.3 ٪).

وانخفضــت قيمــة الــواردات بنسبــة 38.1 % حيث بلغت 5.23 مليــار دولار خــلال شهــر يـونيــــو 2023 مقابــل 8.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجــع ذلك إلـى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا (منتجات البترول بنسبة 37.8%، قمح بنسبـة 9.0%، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 42.7%، ذرة بنسبـه 42.4%)، بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيه 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــا: ( الغاز الطبيعــى بنسبــة 33.5%، خـامــات الحــديد ومركزاتـها بنسبـة 10.6%، سيارات ركوب بنسبة 29.8%، انابيب ومواسير ولوازمها من حديد او صلب بنسبة 76.7 % ).