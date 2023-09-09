شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة العالمية: دور مهم للمنظمة فى مساعدة البلدان لتحقيق التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت منظمة التجارة العالمية wto تقريرا جديدا يؤكد على دور التجارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعافي الاقتصادي، حيث تم تسليط الضوء على دور التجارة في مساعدة البلدان على التعافي من جائحة كوفيد-19 وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) .

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة تم تقديم التقرير إلى منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.

ويؤكد التقرير أيضًا على مساهمة منظمة التجارة العالمية في تحسين سبل العيش وجعل التجارة مفيدة للناس، ولزيادة الوعي بأهداف التنمية المستدامة، تعرض منظمة التجارة العالمية أيضًا دور التجارة في تحقيق هذه الأهداف.

وذكر التقرير انه فيما يتعلق بالهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة، يشير التقرير إلى الدور الأساسي الذي تلعبه التجارة في الخدمات في توفير المياه للاستهلاك ومعالجة مياه الصرف الصحي. كما يؤكد على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمساعدة الاقتصادات النامية على تحسين إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي. ويتناول التقرير أيضًا "التجارة غير المباشرة بالمياه"، وتجارة المنتجات كثيفة الاستهلاك للمياه، خاصة في القطاع الزراعي.

وفيما يتعلق بالهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة، يؤكد التقرير على دور التعاون التجاري الدولي في تسهيل التجارة والاستثمار في منتجات وخدمات الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، ومن شأن تكثيف التعاون الإقليمي والمتعدد الأطراف أن يساعد في معالجة العوائق التجارية التي تحول دون اعتماد ونشر التكنولوجيات المنخفضة الكربون والموفرة للطاقة.

ويشير التقرير إلى أن فتح التجارة في منتجات الطاقة النظيفة والمتجددة والمنتجات الموفرة للطاقة يمكن أن يزيد الصادرات العالمية من هذه السلع بنسبة 5 فى المائة بحلول عام 2030.

وفيما يتعلق بالهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة، يؤكد التقرير على أنه يمكن تعزيز الابتكار الصناعي من خلال اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، والاتفاق المتعدد الأطراف لمنظمة التجارة العالمية بشأن المشتريات الحكومية ومبادرات مثل المعونة من أجل التجارة.

ويمكن لهذه الاتفاقيات والمبادرات أن تساعد الحكومات على اعتماد وتنفيذ سياسات تهدف إلى دعم إنشاء أنظمة بيئية مثمرة للابتكار ونقل التكنولوجيا والتصنيع، ويتناول التقرير أيضًا كيفية استخدام الحكومات للإعانات في سياساتها الصناعية وسبب أهمية التعاون المتعدد الأطراف بشأن الإعانات من أجل نظام تجاري متعدد الأطراف شفاف ومفتوح ويمكن التنبؤ به.

وفيما يتعلق بالهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة، يشير التقرير إلى كيف تعمل السياحة المستدامة كمصدر للدخل، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في المدن والمجتمعات. ستكون التجارة الدولية في السلع المستدامة والخدمات البيئية ضرورية حيث تبتكر المدن في جميع أنحاء العالم لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، والتكيف مع تغير المناخ ومعالجة استنزاف الموارد وتوليد النفايات. ويمكن لمنظمة التجارة العالمية أن تساعد في فتح التجارة بشكل أكبر، مما يسمح للمنتجين المحليين للسلع والخدمات الخضراء بالاستفادة من الأسواق العالمية سريعة النمو.

وفيما يتعلق بالهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، يتعمق التقرير في شراكات منظمة التجارة العالمية مع المنظمات الدولية الأخرى وشركاء التنمية وتأثير هذه الشراكات على تحسين قدرة الاقتصادات النامية والأقل نموا على المشاركة بشكل أكمل في التجارة الدولية ، وتشمل هذه المؤسسات مرفق المعايير وتنمية التجارة، والإطار المتكامل المعزز، وهيئة الدستور الغذائي لسلامة الأغذية، ومنظمة الصحة الحيوانية، ومركز التجارة الدولية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.