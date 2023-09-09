شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أحدث مستجدات تطوير قطاع الغزل والنسيج فى 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، ترافقه قيادات الوزارة وقيادات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس اليوم السبت، شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى اطمئن خلالها على مواصلة التشغيل التجريبى لمراحل الإنتاج المختلفة، وذلك في إطار استراتيجية دعم الصناعة والتوسع في التصنيع وتعظيم العوائد الاقتصادية للمواد الخام تعرف على التفاصيل في 8 معلومات .

1 - مصنع "غزل 4" منتظر افتتاحه خلال أسابيع.

2 - يعد مصنع غزل (4) باكورة الافتتاحات بإجمالي عدد مرادن 71808 مردن غزل .

3 – تبلغ طاقته الإنتاجية 15 طن غزل يوميًا.

4 - التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، يمثل نحو 40% من إجمالي المشروع.

5 - المجال مفتوح أمام القطاع الخاص للشراكة فى خطة التطوير خاصة فى مراحل النسيج والتجهيزات والصباغة والملابس وغيرها.

6 - توفير كميات الأقطان التى تكفى لتشغيل المصانع لحين جني المحصول الجديد والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة

7 - تم تجهيز أول شحنة تصدير من الغزول الجديدة للخارج فى إطار التصدير التجريبى والتجهيز لطلبيات أخرى لصالح عملاء التصدير والسوق المحلي بكمية 150 طن تقريبًا.

8 - تم عمل الشحنات التجريبية لعملاء التصدير في دول تركيا و ألمانيا و البرتغال والمملكة العربية السعودية.