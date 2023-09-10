شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون تعلن إتاحة المكالمات والرسائل الدولية بين مصر والمغرب مجانا لمدة ثلاثة أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة فودافون مصر، إتاحة المكالمات والرسائل الدولية وخدمات التجوال (مكالمات ورسائل) من وإلي المغرب ولمدة ثلاثة أيام بدأ من يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر لمساعدة عملائها في التواصل والاطمئنان على ذويهم.

وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب المغرب، إلى ألف و37 قتيلاً على الأقل، حسبما نقلت وزارة الداخلية المغربية.

وسُجل وقوع الضحايا في أقاليم الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودان.

وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز وسط البلاد.