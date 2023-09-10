شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوسع الشركة المصرية للاتصالات في إنشاء مدارس "وي" للتكنولوجيا التطبيقية حيث كانت قد أعلنت افتتاح خمسة فروع جديدة للمدارس قبيل بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 بخمسة محافظات على مستوى الجمهورية وهي محافظات أسيوط والقليوبية والبحيرة وجنوب سيناء وقنا، ليصل عددها إلى 12 مدرسة في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف سد الفجوة بين العملية التعليمية النظرية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل من خلال توفير فرص تعليمية متميزة لأبناء هذه المحافظات تتفق مع رؤية مصر 2030 لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

يتم إنشاء مدارس وي للتكنولوجيا التطبيقية تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

إليك كل ما تريد معرفته عن مدارس وي للتكنولوجيا التطبيقية

يتقدم لمدارس وى للتكنولوجيا التطبيقية الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

توفر مدارس "وي" للتكنولوجيا التطبيقية لطلابها كافة المستلزمات الدراسية والمعدات التدريبية بالإضافة إلى تسليم تابلت لكل طالب وكذلك توفر أتوبيسات لنقل الطلاب إلى مواقع التدريب الميداني.

كما توفر تدريبات عملية بمعامل وورش مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية وكذلك تدريبات ميدانية للطلاب داخل المواقع الفنية بالشركة المصرية للاتصالات والشركات التابعة؛ بهدف إكساب الطلاب المهارات الفنية المطلوبة لبناء فنى محترف يدرك ثقافة العمل المعاصر ولديه القدرة على الانخراط في سوق العمل.

ويحصل خريجو مدارس "وي" بعد ثلاث سنوات على شهادة الدبلوم الفني في التخصصات التالية : (اتصالات ، تطوير المواقع والبرمجيات ، شبكات وأمن المعلومات) والتي تؤهلهم للالتحاق بالكليات التكنولوجية ومعاهد وكليات التعليم الصناعي وكذلك كليات الهندسة بعد اجتياز اختبار المعادلة.

وتقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتحمل نحو 75% من تكلفة تعليم الطالب خلال فترة دراسته في المدرسة.