شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
يتم إنشاء مدارس وي للتكنولوجيا التطبيقية تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
إليك كل ما تريد معرفته عن مدارس وي للتكنولوجيا التطبيقية
يتقدم لمدارس وى للتكنولوجيا التطبيقية الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.
توفر مدارس "وي" للتكنولوجيا التطبيقية لطلابها كافة المستلزمات الدراسية والمعدات التدريبية بالإضافة إلى تسليم تابلت لكل طالب وكذلك توفر أتوبيسات لنقل الطلاب إلى مواقع التدريب الميداني.
كما توفر تدريبات عملية بمعامل وورش مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية وكذلك تدريبات ميدانية للطلاب داخل المواقع الفنية بالشركة المصرية للاتصالات والشركات التابعة؛ بهدف إكساب الطلاب المهارات الفنية المطلوبة لبناء فنى محترف يدرك ثقافة العمل المعاصر ولديه القدرة على الانخراط في سوق العمل.
ويحصل خريجو مدارس "وي" بعد ثلاث سنوات على شهادة الدبلوم الفني في التخصصات التالية : (اتصالات ، تطوير المواقع والبرمجيات ، شبكات وأمن المعلومات) والتي تؤهلهم للالتحاق بالكليات التكنولوجية ومعاهد وكليات التعليم الصناعي وكذلك كليات الهندسة بعد اجتياز اختبار المعادلة.
وتقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتحمل نحو 75% من تكلفة تعليم الطالب خلال فترة دراسته في المدرسة.
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