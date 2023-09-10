شكرا لقرائتكم خبر عن 25.5 مليار دولار صادرات مصر إلى دول مجموعة العشرين عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر
وقالت البيانات إن تركيا جاءت على رأس قائمة دول مجموعة العشرين من حيث الصادرات المصرية خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.9 مليار دولار، يليها إيطاليا بقيمة 3.4 مليار دولار، ثم السعودية بقيمة 2.4 مليـار دولار، ثـم أمريكا بقيمة 2.3 مليار دولار، ثـم كوريا الجنوبية بقيمة 1.9 مليـار دولار، ثم الهند بقيمة 1.9 مليار دولار.
وجـاءت الصـين فـي مقـدمة دول مجمـوعــة العشـرين من حيـث الـواردات المصـريـة خـلال عام 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 14.4 مليار دولار، يليها السعودية بقيمة 7.8 مليار دولار، ثم أمريكا بقيمة 6.7 مليار دولار، ثم روسيا الاتحادية بقيمة 4.1 مليار دولار، ثم الهند بقيمة 4.1 مليار دولار، ثم المانيا بقيمة 4 مليار دولار.
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