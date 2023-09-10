شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب تتوقع مد مبادرة السماح بدخول المعدن الأصفر بدون جمارك 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع عمرو المغربى عضو مجلس إدارة شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، مد مبادرة السماح بدخول الذهب بدون جمارك لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك عقب انتهاء الفترة الحالية والتي بدأت من شهر مايو 2023 إلى نوفمبر 2023

وأشار إلى أن وزارة التموين تقدمت بمذكرة إلى مجلس الوزراء لمد مبادرة السماح بدخول الذهب مع المصريين العائدين من الخارج بدون إضافة الجمارك.

وكشف عمرو المغربي ، أن هناك انتعاش ملحوظ في الطلب على المشغولات الذهب خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك مع حدوث تراجعات ملحوظة فى أسعار الذهب لكافة الأعيرة المتداولة بالأسواق لتقترب من مستوياتها بالربع الأول من 2023.

وبشأن مستقبل أسعار الذهب إن سوق الذهب مرتبط بعدة عوامل منها سعر الذهب في البورصة العالمية والذى شهد مؤخراً هبوط ملحوظ لمستويات 1919 دولار بانخفاض 1.1 % خلال أسبوع كما يرتبط السعر بعوامل العرض والطلب وكذلك سعر صرف الدولار فى الأسواق، ومع هدوء وتيرة المعلومات المغلوطة حول مستقبل العملة المحلية وحدوث اتزان في الطلب شهدنا هذا الهبوط فى الأسعار بالسوق المصري إلى مستويان 2200 جنيها للجرام من العيار الرئيسي مقابل 2180 جنيها قبل شهر من الآن.