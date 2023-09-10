شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.04% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.313 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 19577 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 23579 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 8196 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3831 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 5643 نقطة.