شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها "الموارد الأساسية" بنسبة 2.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 2.7%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.8%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.7%، وصعد قطاع العقارات بنسبة 1.3%، وقفز قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.4%، وزاد قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.3%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 6 قطاعات بالبورصة على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.5%، يليه قطاعا البنوك، ومواد البناء بنسبة 0.4%، وهبط قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.3%، وانخفض قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.2%، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.313 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 721.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.96%، والعرب على 7.5%، واستحوذت المؤسسات على 22.79% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.20%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 40.9 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 49.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 169.7 ألف جينه، 78.5 مليون جنيه، 14.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 19577 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 23579 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 8196 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3831 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 5643 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 5384 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1385 نقطة.