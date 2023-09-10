خبير اقتصادى: دمج التقنيات الرقمية فى عملية تصنيع الخيوط أدى لتحسين الكفاءة والجودة

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القاهرة - سامية سيد - يعد سوق الغزول العالمية عنصرًا حاسمًا في صناعة النسيج، حيث يعمل بمثابة المادة الأساسية لمختلف المنتجات النهائية مثل الملابس والمفروشات المنزلية والأقمشة الصناعية وغيرها، حيث تُستخدم الغزول، في النسيج والتريكو والحياكة ويعتمد سوق الغزول على طلب المستهلكين وعلى مجموعة واسعة من المنتجات النسيجية، ويتأثر بعوامل مثل اتجاهات الموضة المتغيرة والتقدم التكنولوجي بحسب الخبير الاقتصادى هشام العوضى.

أضاف العوضى لـ"الخليج 365" أن هناك خيوطًا أساسية ومستديمة وصديقة للبيئة، ففي السنوات الأخيرة، كان هناك تركيز متزايد على الغزول الأساسية في الأقطان مثل المسرح و المشط ذات النمر المتوسطة والمخاليط والبوليسترات و الكتان والأصواف في صناعة النسيج، ما أدى إلى زيادة الطلب على تلك الخيوط المستدامة والصديقة للبيئة، كما اكتسبت الخيوط المصنوعة من الألياف العضوية والمواد المعاد تدويرها وغيرها من المصادر الصديقة للبيئة جاذبية بسبب وعي المستهلك بالتأثير البيئي للأزياء.

أشار إلى أن دمج التقنيات الرقمية في عملية تصنيع الخيوط أدى إلى تحسين الكفاءة والجودة، حيث يتم استخدام تقنيات التصنيع الذكية، مثل إنترنت الأشياء(internet of things (IOT)) وتحليلات البيانات، لرصد وتحسين المراحل المختلفة لإنتاج الخيوط، ويعزز هذا الاتجاه التميز التشغيلي ويقلل تكاليف الإنتاج.

أوضح أن المصنعين يقومون بشكل متزايد بتجربة خلطات ألياف مختلفة لإنشاء خيوط مبتكرة ذات خصائص محسنة. يتم استخدام مزيج من الألياف الطبيعية والاصطناعية، بالإضافة إلى الألياف عالية الأداء، لتطوير خيوط توفر متانة وراحة وأداء محسنًا في مختلف التطبيقات.، لافتا أن توافر المواد الخام: يمكن أن يؤثر توافر المواد الخام وتكلفتها، وخاصة الألياف الطبيعية مثل القطن والصوف, و الكتان ، بشكل كبير على سوق الخيوط ، يمكن أن تؤدي التقلبات في الإنتاج الزراعي والظروف الجوية إلى اضطرابات في سلسلة التوريد supply chain وتقلب الأسعار.

كما تساهم الصناعات كثيفة العمالة في بعض المناطق في ارتفاع تكاليف الإنتاج. علاوة على ذلك، أدت المخاوف بشأن ظروف العمل والأجور العادلة في صناعة النسيج إلى زيادة التدقيق من جانب المستهلكين والهيئات التنظيمية، مما أثر على هيكل التكلفة الإجمالي، موضحا أن سوق الغزول العالمية يمتاز بقدرة تنافسية عالية، حيث يتنافس العديد من المنافسين على حصة في الاسواق العالمية ، ويمكن أن تؤدي هذه المنافسة إلى ضغوط الأسعار وانخفاض هوامش الربح للمصنعين. ويصبح تحقيق التوازن بين الجودة والابتكار وفعالية التكلفة تحديًا بالغ الأهمية

وتابع هشام العوضى أنه يمكن أن يكون لإنتاج الغزول، وخاصة الألياف الاصطناعية، عواقب بيئية سلبية بسبب استهلاك الموارد والتلوث. وتتطلب الجهود المبذولة لمعالجة هذه الآثار من خلال الممارسات المستدامة ونماذج الاقتصاد لإعادة تدوير العوادم لاستثمارات وتغييرات كبيرة في عمليات الإنتاج، لا سيما أن الطلب المتزايد على المنسوجات التقنية في قطاعات مثل السيارات والرعاية الصحية والرياضة يمثل فرصة كبيرة لسوق الغزول، تتطلب هذه التطبيقات خيوطًا متخصصة ذات خصائص أداء محددة، مما يزيد الحاجة إلى البحث والابتكار .

أضاف أنه يمكن لمصنعي الخيوط الاستفادة من التحول نحو نماذج الاقتصاد الدائري من خلال اعتماد ممارسات إعادة التدوير حيث إن تطوير الخيوط من نفايات ما بعد الاستهلاك وما بعد الصناعة لا يمكن أن يقلل التأثير البيئي فحسب، بل يخلق أيضًا مصادر دخل جديدة، مشيرًا إلى أن التسويق المبتكر والعلامات التجارية: يمكن أن يساعد التمييز من خلال استراتيجيات التسويق المبتكرة والعلامات التجارية مصنعي الخيوط على التميز في السوق المزدحمة.