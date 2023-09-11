شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم المخزون التجارى النفطى فى دول أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك"، أن المخزون التجاري النفطي في دول أوروبا انخفض بحوالي 17 مليون برميل بالمقارنة مع الربع السابق ليستقر عند حوالي 947 مليون برميل منها 354 مليون برميل من النفط الخام و 593 مليون برميل من المنتجات النفطية، مرتفعاً بمقدار 36 مليون برميل على أساس سنوي.

وأضاف التقرير، أن هذا الانخفاض بشكل رئيسي يرتكز في مخزونات المنتجات النفطية، تزامناً مع بدء حظر الاتحاد الأوروبي على واردات المنتجات النفطية الروسية المنقولة بحراً والذي دخل حيز التنفيذ في الخامس من شهر فبراير 2023

وأشار التقرير إلى ارتفاع المخزون التجاري النفطي في دول آسيا/ المحيط الهادئ خلال الربع الثاني من عام 2023 بحوالي 17 مليون برميل بالمقارنة مع الربع السابق ليستقر عند 367 مليون برميل (منها 138 مليون برميل من النفط الخام و 229 مليون برميل من المنتجات وهو مستوى مرتفع بمقدار 50 مليون برميل بالمقارنة مع مستويات الربع المماثل من العام الماضي.

جدير بالذكر أن الوصول بالمخزونات التجارية النفطية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستوى متوسط الأعوام الخمسة السابقة، يُعد من أهم أهداف اتفاق خفض الإنتاج بين دول مجموعة أوبك + لتحقيق توازن واستقرار أسواق النفط العالمية. وتجدر الإشارة إلى استمرار انخفاض مستوى تلك المخزونات عن متوسط الأعوام الخمسة السابقة 2018-2022 خلال الربع الثاني من عام 2023 ، حيث بلغ هذا الانخفاض حوالي 74 مليون برميل خلال شهر أبريل 2023 وحوالي 101 مليون برميل خلال شهر مايو.