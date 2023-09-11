شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الاثنين 11 / 9/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار، حيث تسجيل مستويات تتراوح ما بين 220 و280 جنيها في المنافذ الحكومية المختلفة، في حين يتراوح سعر كيلو اللحوم لدى الجزارين ما بين 300 و400 جنيه حسب المنطقة السكنية.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن زيادة ضخ منتجات اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم طرح كيلو اللحوم الطازجة السودانية ومن جيبوتي بسعر 220 جنيها بحسب بيان سابق للوزارة..

في حين يتراوح سعر اللحم البرازيلي البقري ما بين 270 و290 جنيها واللحوم الهندي بسعر يتراوح ما بين 170 جنيها للمفروم و230 جنيها للكندوز واللحوم.

وبلغ سعر كيلو اللحوم الجملي 250 و280 جنيها والبرجر 250 جنيها والكبدة الكندوز 290 جنيها في المنافذ والضاني البرقي 380 جنيها.