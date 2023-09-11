شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مليار دولار استثمارات دول مجموعة العشرين فى مصر عام 21/22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن القيمة الإجمالية لاستثمارات دول مجموعة العشرين في مصر خلال العام المالي 2021/ 2022، وبلغت نحو 24 مليار دولار، بينما كانت نحو 21.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 بزيادة بلغت 2.8 مليار دولار، وبنسبة زيادة بلغت 13.3%.

وقالت البيانات، إن المملكة العربية السعودية جاءت في المرتبة الأولى في قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين استثماراً في مصر خلال العام المالي 2021/2022، حيث بلغت قيمة استثماراتها نحو 8.5 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بنحو 7 مليارات دولار، ثم المملكة المتحدة بنحو 6.6 مليار دولار، ثم الصين 369.4 مليون دولار، ثم ألمانيا 331.6 مليون دولار، ثم فرنسا 315.6 مليون دولار، ثم الهند 266.1 مليون دولار، ثم جنوب أفريقيا 220.3 مليون دولار، ثم إيطاليا 104.8 مليون دولار، وأخيراً كوريا الجنوبية 53.1 مليون دولار.

وأظهرت البيانات، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة العشرين لتسجل 25.6 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 21.1 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 4.5 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 21.1%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة العشرين 62.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 58.9 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 3.6 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 6.1%.