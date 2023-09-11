شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاح للبورصة: هيئة التأمين الاجتماعى تعرض شراء أرض "هليوبارك" مقابل 15مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة الشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للشركة، يوم السبت الموافق 7 أكتوبر المقبل، للنظر في العرض المقدم من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن شراء أرض هليوبارك البالغ مساحتها 1695 فدانًا بالقاهرة الجديدة عن طريق الاتفاق المباشر بمبلغ وقدره 15 مليار جنيه يسدد على دفعة واحدة عند التعاقد، على أن يستنزل منه القيم الخاصة بمبلغ تعويضات زيادة الارتفاع لدورين إضافيين وتكلفة دفن الكابلات الكهربائية الهوائية بطريق السويس إلى كابلات أرضية.
كما وافق مجلس إدارة الشركة، وفقًا لإفصاح للبورصة المصرية، على قبول اعتذار الدكتور خالد زكريا العادلي عن استمراره في منصبه برئاسة مجلس الإدارة مع استمراره بعضوية مجلس الإدارة، وتعيين محمد عبد المنعم المنشاوي رئيسًا لمجلس الإدارة اعتبارًا من اليوم الإثنين، وكذلك وافق المجلس على إقامة فاعلية شركة "أسبوع القاهرة للتصاميم" بقيمة مليون جنيه شاملة الضرائب وذلك اعتبارًا من 3 نوفمبر حتى 2 ديسمبر المقبل.
وكانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، قد ألغت مزايدة حق استغلال شركة ماونتن فيو لأرض هليو بارك بالقاهرة الجديدة والبالغ مساحتها 1659 فدان، مما أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الأرض، وذلك بخلاف التأثير السلبي على سعر السهم للشركة بالبورصة.
وبعدها أعلنت شركة مصر الجديدة، عن دراسة إعادة طرح أرض هليو بارك بالقاهرة الجديدة على كبار المستثمرين بما يعود بالنفع على الشركة، ودراسة توفير بدائل للتمويل حتى طرح الأرض بين المستثمرين سواء عن طريق البنوك أو مشروعات تدر عائد سريع، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه تم التوافق مع شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري على عدم الرجوع على بعضها البعض بأي إجراءات أو دعاوى، وتم التوقيع على إقرار ما يفيد ذلك من جانب شركة ماونتن فيو.
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