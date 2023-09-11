غرفة عمليات بتجارية القاهرة لتسكين العارضين بمعرض "أهلًا مدارس"

القاهرة - سامية سيد - واصلت غرفة القاهرة برئاسة أيمن عشري تكثيف جهودها لتنظيم معرض أهلًا مدارس بالتعاون المشترك مع وزارتي التموين، والتجارة والصناعة ومحافظة القاهرة وكافة الجهات المعنية والمنتظر إقامته في الفترة من 15 حتى 29 من سبتمبر الجارى.

واستمرت لجنة المعارض برئاسة اللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة في اجتماعاتها المكثفة من خلال غرفة عمليات دائمة بالغرفة لحين الانتهاء من تسكين كافة العارضين، وعقدت اللجنة اجتماعًا موسعًا أمس الأحد لمناقشة كافة تفاصيل المعرض.

وجاء الاجتماع في حضور شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة وعضوي لجنة المعارض أشرف خضر أمين مساعد صندوق الغرفة والدكتورة نجلاء النجار عضو مجلس إدارة الغرفة .

وشارك في الاجتماع خالد حسانين عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة الملابس، وأحمد حسن نائب رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي، ومحمد الصفتي عضو شعبة الأدوات الكتابية، ونادر الكبير عضو شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية، ومحمد نبيل عضو شعبة الملابس، وأشرف النادي عضو شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية، وسماح هيكل عضو شعبة الملابس، ومحمد رميح عضو شعبة الاقتصاد الرقمي، وسحر عبد العظيم مدير إدارة شئون وخدمة الأعضاء ومدير مكتب المدير التنفيذي بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وعدد من العارضين.

وقال اللواء صلاح العبد إن الاجتماع استكمالًا لمناقشات اللجنة لتسكين العارضين بمختلف أنشطتهم في المعرض طبقًا للمساحات المحددة لكل نشاط، وإن اللجنة مستمرة في جهودها لحين الانتهاء من تسكين كافة العارضين في الأماكن المحددة لهم.

ويتضمن معرض أهلًا مدارس كافة الأدوات الدراسية والملابس الجاهزة والأحذية والمنتجات الجلدية والشنط وأجهزة الكمبيوتر والمواد الغذائية وخدمات البنوك وجناح للمرأة "للحرف اليدوية" وغيرها من السلع التي تحتاجها الأسرة المصرية لأبنائها خلال الموسم الدراسي.