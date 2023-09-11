شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات محلية تهبط بمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بتداولات تتجاوز 1.7مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفعت مبيعات المتعاملين المصريين، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 19365 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 23353 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 8104 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 3820 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 5618 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 5388 نقطة.

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم بنك فيصل الإسلامي المصري المصدرة (الإصدار بالجنيه المصري) لعدد 756.2 ألف سهم بقيمة إجمالية 20.4 مليون جنيه.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 500 ألف سهم، 694.4 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية 600 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الحديد والصلب المصرية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 100 ألف سهم، 32 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 12.7 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والمالية والصناعية المصرية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمطورون العرب القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 25 ألف سهم، 120 ألف سهم، 10711 سهم، 55.1 ألف سهم، 3.5 مليون سهم، 209 آلاف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والعربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، ومستشفى النزهة الدولي عدد 300 ألف سهم، 30 ألف سهم، 2700 سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والنساجون الشرقيون للسجاد، وشركة مستشفى كليوباترا عدد 1420 سهم، 80 سهم، 325 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل قالت شركتا السويدي إليكتريك، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، إن الخبر المنشور عن منح قرض مشترك من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بقيمة 200 مليون دولار مناصفة بين الشركتين ليس صحيحًا بالمرة.

وفي سياق آخر أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، موافقة مجلس الإدارة على الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للشركة، يوم السبت الموافق 7 أكتوبر المقبل، للنظر في العرض المقدم من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن شراء أرض هليوبارك البالغ مساحتها 1695 فدانًا بالقاهرة الجديدة عن طريق الاتفاق المباشر بمبلغ وقدره 15مليار جنيه يسدد على دفعة واحدة عند التعاقد، على أن يستنزل منه القيم الخاصة بمبلغ تعويضات زيادة الارتفاع لدورين إضافيين وتكلفة دفن الكابلات الكهربائية الهوائية بطريق السويس إلى كابلات أرضية.

كما وافق مجلس إدارة الشركة، وفقًا لإفصاح للبورصة المصرية، على قبول اعتذار الدكتور خالد زكريا العادلي عن استمراره في منصبه برئاسة مجلس الإدارة مع استمراره بعضوية مجلس الإدارة، وتعيين محمد عبد المنعم المنشاوي رئيسًا لمجلس الإدارة اعتبارًا من اليوم الإثنين، وكذلك وافق المجلس على إقامة فاعلية شركة "أسبوع القاهرة للتصاميم" بقيمة مليون جنيه شاملة الضرائب وذلك اعتبارًا من 3 نوفمبر حتى 2 ديسمبر المقبل.