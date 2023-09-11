شكرا لقرائتكم خبر عن "إيسترن كومبانى" تورد 182.5 مليون جنيه يوميا لخزانة الدولة العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشرقية-إيسترن كومباني، عن سداد 54.8 مليار جنيه لخزانة الدولة خلال العام المالي 2022/2023 وهو ما يمثل 182.5 مليون جنيه يوميًا خلال أيام العمل المتاحة (300 يوم عمل)، وذلك عن الضرائب والرسوم الجمركية وحصة الدولة في الأرباح، وذلك وفقًا لتقرير الشركة للبورصة المصرية.

وكانت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، قد باعت 60 مليار سيجارة محلية خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 70 مليار سيجارة خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة انخفاض 14%، وفقًا لنتائج أعمال الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)-أكبر منتج للتبغ في مصر- وبلغت كميات المبيعات المحلية من دخان المعسل 8 آلاف طن مقارنة بـ6 آلاف طن بنسبة نمو 33%.

وبلغت قيمة المبيعات المحلية (شاملة ضريبة القيمة المضافة ورسم التأمين الصحي، 65 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 65.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة انخفاض 1%.

وبلغ إجمالي كميات الإنتاج من السجائر 64 مليار سيجارة خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 88 مليار سيجارة خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة انخفاض 27%، وبلغت كمية صادرات السجائر 105 ملايين سيجارة مقابل 71 مليون سيجارة بنسبة نمو 46%، وبلغت كمية صادرات المعسل 717 طن مقابل 614 طن بنسبة نمو 17%.

وحققت الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، كمية تشغيل سجائر للغير بلغت 5 مليارات سيجارة خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 19 مليار سيجارة خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة انخفاض 74%، وبلغت قيمة إيرادات سجائر التصنيع للغير 754 مليون جنيه مقابل 2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 63%.