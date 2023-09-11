شكرا لقرائتكم خبر عن مباني إدريس تطرح المرحلة الثانية من مشروع "Koun" برأس الحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مباني إدريس إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري عن بدء طرح المرحلة الثانية من مشروعها الجديد "Koun"، في موقع استراتيجي متميز في رأس الحكمة وذلك بعد الأقبال الكبير من العملاء على المرحلة الأولي وبيعها بالكامل بمجرد الإعلان لثقتهم الكبيرة في الشركة واعجابهم الشديد بالتصميمات المتميزة للمشروع ويأتي طرح المرحلة الثانية في إطار التزام الشركة المستمر لتقديم أعلى مستويات الجودة والابتكار في مجال صناعة العقارات، بداية من موقعه المتميز والذي يجمع بين سحر الطبيعة الخلابة و التصميمات المعمارية العصرية الراقية التي تلبي احتياجات وتطلعات عملاء الشركة حيث يقع في الكيلو 201 طريق الإسكندرية – مطروح بالساحل الشمالي الغربي على مساحة 447.657.5 متر مربع باستثمارات تصل لحوالي 6 مليارات جنية ضمن خطة الشركة التوسعية في مشروعاتها المختلفة.

وقد أعرب المهندس محمد ادريس، رئيس مجلس إدارة شركة مباني ادريس، عن سعادته البالغة للأقبال الكبير علي المرحلة الأولي والانتهاء منها مؤكدا أن ثقة العملاء في الشركة تجعلنا حريصين دائما علي تقديم منتج عقاري مختلف يناسب عملائنا ويرضي طموح الشركة، نواكب به التطور الكبير في منطقة الساحل الشمالي وكلي ثقة في نجاح الشركة خاصة وأننا نمتلك الإمكانيات الفنية والبشرية وكذلك الخبرات التي تؤهلنا لذلك. والشركة تحرص في كل مشروعاتها على مصلحة العملاء على أن يكون العائد من الاستثمار بمشروع "Koun"جذابًا وفقًا لمحركات السوق، وهو ما تحقق فعليا منذ بداية الحجز حتى الأن حيث تضاعفت الأسعار بعد أن لمس الجميع الجدية وتأكدوا من قدرات الشركة الكبيرة ، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، أهمها رؤية الشركة الناجحة في اختيار المكان المتميز وقراءة المستقبل بجانب المصداقية والثقة التي تتمتع بهما المشروعات التي طوِرتها الشركة.

وأستكمل إدريس "Koun"مشروع مختلف تماما حيث أن النسبة البنائية للمشروع 15% من المساحة الكلية والباقي ما بين لاجونز ولاند سكيب، وخدمات ، وبدء الإنشاءات سيكون عقب انتهاء الموسم الصيفي خاصة وسيكون تقريبا في الربع الرابع من عام 2023، كما أن تسليمات المرحلة الأولى خلال 4 سنوات وهو ما يجعلنا نسابق الزمن فالمشروع يقام على ثلاثة مراحل وطرح المرحلة الثانية من مشروع "Koun" يأتي ضمن خطة محددة وضعتها الشركة لاستكمال المشروع بالمواعيد المحددة له، واستطعنا خلال الفترة الماضية الانتهاء من تسويق المرحلة الأولي بالكامل بإجمالي مبيعات 2 مليار جنيه ، تضم المرحلة الثانية 410 وحدة ومتوقع مبيعات مليار جنيه خلال العام الجاري 2023 وسيتم ضخ 300 مليون جنيه بالأعمال الإنشائية للمشروع خلال العام الجاري 2023، مع توفير كافة التيسيرات التى تمكن فريق العمل بالمشروع من استكماله وفقُا لجداول الزمنية المحددة لها وبالمعايير التي تضمن تقديم منتج عالي الجودة يضاف لسجل شركة مباني إدريس الحافل بالإنجازات على مدار سنوات طويلة.

وكشف المهندس محمد ادريس، رئيس مجلس إدارة شركة مباني ادريس عن أن السبب الرئيسي في طرح المرحلة الثانية امتلاكنا قائمة انتظار من العملاء الذين لم يتسن لهم الحصول على وحدات بالمرحلة الأولى. المرحلة الثانية ستشمل وحدات بمختلف المساحات لتلبية احتياجات العملاء، وأوضح أن أسعار الوحدات تتناسب مع جودة الموقع والتنفيذ والمشروع كما أن الشركة تراعى تغيرات أسعار مواد البناء المستقبلية فى تسعيرها. وأكد أن الطلب على الوحدات بمشروعات الشركة متنوع بين عملاء راغبين فى الحصول عليها بغرض السكن أو الاستثمار خاصة وأن اختيار منطقة رأس الحكمة فى الساحل الشمالى جاء فى إطار رؤية الشركة فى توفير مواقع مميزة لعملائها نظرًا لما تتفرد به هذه المنطقة من أجواء معتدلة على مدار معظم شهور العام.

مشروع "Koun" تم تصميمه بطريقة مختلفة تماما حيث تري كل الوحدات اللاجونز أو مياه البحر وهو ما يجعل كل وحدة في المشروع لا تختلف عن مثيلتها والمشروع فرصة استثمارية نادرة تجمع بين سحر الطبيعة والرفاهية الحديثة. من خلال التصميم الفريد للوحدات السكنية في مشروعنا، يمكن للعملاء الاستمتاع بإطلالات رائعة على المياه الفيروزية المحيطة ، ويتمتع المشروع بمجموعة من المرافق الحديثة والفاخرة، بما في ذلك حمامات السباحة والمناطق الترفيهية كما يتمتع المشروع بأنظمة أمان متطورة ومراقبة دائمة لضمان خصوصية السكان ويهتم المشروع بالاستدامة البيئية والحفاظ على البيئة المحيطة. والفعاليات الكثيرة التي أطلقتها الشركة في أرض المشروع منذ اعلان بدأ الحجز بالمرحلة الأولي كان لها دور فعال في وقوف العملاء علي حقيقة تصميمات المشروع وموقعة المتميز .

والمشروع عبارة عن توين هاوس وتاون هاوس وشاليهات ودوبليكس ووحدات مستقلة صممت جميعها بطريقة متفردة وحديثة نرسي بها معايير جديدة للفخامة والابتكار في المنطقة، لنوفر تجربةً لا مثيل لها في الساحل الشمالي. خاصة وأن مشروع "Koun"هو أول مشروع سكني ترفيهي سياحي لشركة لمباني إدريس على الساحل الشمالي تسعي به الشركة لتوفير قيمة مضافة للسوق العقاري تضمن به الشركة للعملاء استثمار جيد بسعر يتناسب مع القيمة الاستثمارية لها. بجانب الاهتمام بالخدمات والصيانة وتوفير كل ما هو جديد لإيماننا بأن هذه الأمور تزيد من قيمة الاستثمارات ونؤكد على التزامنا بتقديم أعلى مستويات الجودة والخدمة لعملائنا، ونتطلع إلى أن نكون شريكًا موثوقًا للنجاح والتميز في مجال العقارات.

يذكر أن شركة مباني ادريس واحدة من شركات التطوير العقاري الرائدة في مصر تمتلك خبرة أكثر من 20 عاما في السوق العقاري قدمت خلالها محفظة متنوعة من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والسياحية والطبية والصناعية في القاهرة والمحافظات قدمت من خلالهم رؤية مبتكرة للتطوير العقاري في مصر عبر سلسلة مشروعات جرين، وهى عبارة عن مشروعات سكنية (جرين 1، جرين 2، جرين 3، جرين 4، جرين 5، جرين 6) و كمبوند أصايله في مدينة أسيوط الجديدة. ومجمع المنصورية السكني. وتطوير مجمع بالم جاردنز ومشروعات تجارية تتمثل في مشروع ذا بلوك التجاري الإداري، ومشروع سنترال افينيو وهو مول تجاري ومشروعات طبية تتمثل في مجمع رُفيدة الطبي في مدينة الشيخ زايد ومشروعات صناعية تتمثل في المصرية للتخزين.











