شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 11 - 9 - 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 11 - 9 - 2023.

إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، والمصرية للدواجن.

البورصة تخسر 15 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 3.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.298 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 616.2 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75.1 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.41%، والعرب على 5.6%، واستحوذت المؤسسات على 43.45% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.54%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 136.3 مليون جنيه، 411 ألف جنيه، 23 مليون جنيه، 111.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 209.3 ألف جينه، 271 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 19278 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 23220 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 8071 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3797 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 5584 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 5373 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1387 نقطة.

وصعدت أسهم 27 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 120 شركة، ولم تتغير مستويات 58 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بسعر إغلاق 2.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.08%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 41.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.55%.

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 3.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.15%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 4.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 11.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.87%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.563 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.91%.

- مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 1.517 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.95%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 1.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.79%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 4.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.61%.

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 1.534 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.18%.