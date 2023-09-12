شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة بجلسة الإثنين على رأسها "المقاولات" بنسبة 3.9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.9%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.6%، يليه قطاعات خدمات النقل والشحن، والأغذية والمشروبات والتبغ، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.6%، وهبط قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، ومواد البناء بنسبة 1.5%، 1.4%، على التوالي.

وانخفض قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.2%، ونزلت قطاعات الموارد الأساسية، والخدمات التعليمية، والبنوك بنسبة 1%، 0.9%، 0.8%، على التوالي، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.7%، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 3.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.298 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 616.2 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75.1 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.41%، والعرب على 5.6%، واستحوذت المؤسسات على 43.45% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.54%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 136.3 مليون جنيه، 411 ألف جنيه، 23 مليون جنيه، 111.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 209.3 ألف جينه، 271 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 19278 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 23220 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 8071 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3797 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 5584 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 5373 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1387 نقطة.