شكرا لقرائتكم خبر عن سلع ارتفعت صادراتها فى يونيو الماضى.. أبرزها المحضرات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات بعض السلع في شهر يونيو الماضي، على الرغم من تراجع إجمالي الصادرات خلال نفس الشهر.

وقالت بيانات الجهاز، إن قائمة بعض الصادرات التي ارتفعت ضمت كلاً من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 21%، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 27.6%، وبطاطس بنسبة 11.5%، وأخيرا بقول جافة بنسبة 77.3٪.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 2.32 مليار دولار خلال شهر يونيو 2023، مقابل 4.43 مليـار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 47.7%.

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 38.1%، حيث بلغت 5.23 مليــار دولار خلال شهر يـونيو 2023 مقابل 8.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجــع ذلك إلـى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا منتجات البترول بنسبة 37.8%، قمح بنسبـة 9.0%، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 42.7%، ذرة بنسبة 42.4%)، بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيه 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها الغاز الطبيعى بنسبة 33.5%، خامات الحديد ومركزاتـها بنسبة 10.6%، سيارات ركوب بنسبة 29.8%، انابيب ومواسير ولوازمها من حديد او صلب بنسبة 76.7%.